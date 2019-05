Finanztrends Video zu Daimler



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST A3B XFRA US00081T1088 ACCO BRANDS DL-,01 0.054 EUR T6W XFRA TH0902010014 THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 0.004 EUR 6SC XFRA PTSNP0AE0008 SONAE CAPITAL SGPS NA.EO1 0.074 EUR CVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.448 EUR 4FO XFRA MXP554091415 INDS PENOLES S.A.B.DE C.V 0.178 EUR XFRA DE000HLB0VQ7 LB.HESS.-THR.IS.Z.E.05/13 0.002 % GZT XFRA KYG321481015 EVA PRECISION INDL HD-,10 0.001 EUR E8F XFRA KYG2198S1093 CIMC ENRIC HLDG.INC.HK-01 0.016 EUR 8C9 XFRA KYG211861045 CN.SANJIANG F.CHEM.HD-,10 0.011 EUR ZZMS XFRA US2025976059 COMMERZBK AG SPONS.ADR 0.201 EUR PRVA XFRA GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FIN.LS-17868339 0.113 EUR WVDA XFRA GB00B1JQDM80 MARSTON'S PLC 0.031 EUR BUZ1 XFRA GB00B0744B38 BUNZL PLC LS-,3214857 0.397 EUR POH1 XFRA GB0031215220 CARNIVAL PLC DL 1,66 0.448 EUR MZP XFRA GB0006043169 MORRISON SUPERMKTS LS-,10 0.099 EUR 10J XFRA GB0005576813 HOWDEN JOINERY GRP LS-,10 0.090 EUR ITB XFRA GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.355 EUR AQA XFRA GB0004536594 ADVANCED MED.SO.GRP LS-05 0.010 EUR 41B XFRA GB0000904986 BELLWAY PLC LS -,125 0.572 EUR TNU3 XFRA FR0010533075 GETLINK EO -,40 0.360 EUR SY1 XFRA DE000SYM9999 SYMRISE AG INH. O.N. 0.900 EUR PAT XFRA DE000PAT1AG3 PATRIZIA IMMOBILIEN NA ON 0.270 EUR FQV XFRA US84863T1060 SPOK HLDGS INC. DL-,0001 0.112 EUR BEZ XFRA DE0005201602 BERENTZEN-GRP.AG 0.280 EUR AOX XFRA DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT-AG 0.520 EUR PNE3 XFRA DE000A0JBPG2 PNE AG NA O.N. 0.040 EUR ACX XFRA DE000A0DNAY5 BET-AT-HOME.COM AG O.N. 6.500 EUR VOS XFRA DE0007667107 VOSSLOH AG O.N. 1.000 EUR SKB XFRA DE0007193500 KOENIG + BAUER AG ST O.N. 1.000 EUR DAI XFRA DE0007100000 DAIMLER AG NA O.N. 3.250 EUR PWO XFRA DE0006968001 PROGRESS-WERK OBERK. O.N. 1.350 EUR MAN3 XFRA DE0005937031 MAN SE VZO O.N. 5.470 EUR MAN XFRA DE0005937007 MAN SE ST O.N. 5.100 EUR ARL XFRA DE0005408116 AAREAL BANK AG 2.100 EUR EKT XFRA DE0005313506 ENERGIEKONTOR O.N. 0.400 EUR