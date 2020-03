Finanztrends Video zu BB Biotech



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST DS5 XFRA CH0126673539 DKSH HOLDING AG NA.SF-,10 1.803 EUR SPYD XFRA IE00B6YX5D40 SPDR S+P US D.ARIST.ETF D 0.300 EUR XFRA DE000HSH5ZB6 HCOB DLMC 2 16/21 0.000 % XFRA DE000HLB3ZV2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03E/19 0.001 % XFRA DE000HLB3ZW0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03F/19 0.001 % O1A XFRA US6824061039 ONE LIBERTY PROPTS DL 1 0.419 EUR XFRA DE000HLB4D07 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/17 0.001 % 58G XFRA US36268W1009 GAIN CAP.HLDGS DL-,00001 0.056 EUR CTD XFRA US12709P1030 CABOT MICROELECTR.DL-,001 0.409 EUR WWA XFRA US0556453035 BRT APARTMENTS DL 3 SBI 0.205 EUR NVPA XFRA TH0122010R10 KCE EL. PCL -NVDR- BA 0,5 0.011 EUR NVAD XFRA TH0108010R19 CAP. NOMURA -NVDR- BA 1 0.002 EUR WB7 XFRA ID1000100209 WAHANA OTTOMITRA MU.RP100 0.001 EUR GAN XFRA ES0116870314 NATURGY ENERGY INH. EO 1 0.593 EUR XFRA XS1586230481 LIBANON 17/32 MTN 0.003 % BBZA XFRA CH0038389992 BB BIOTECH NAM. SF 0,20 3.226 EUR SHR XFRA CH0024638212 SCHINDLER HLDG NA SF-,10 3.796 EUR SHRQ XFRA CH0024638196 SCHINDLER HLDG PS SF-,10 3.796 EUR XFRA XS1586230309 LIBANON 17/37 MTN 0.003 % NWS XFRA BMG668971101 NWS HLDGS HD 1 0.035 EUR 6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01 0.070 EUR SPYW XFRA IE00B5M1WJ87 SPDR S+P EO DIV.ARIST.ETF 0.048 EUR SPYG XFRA IE00B6S2Z822 SPDR S+P UK DIV.ARIST.ETF 0.154 EUR SPY5 XFRA IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 1.207 EUR SPYJ XFRA IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.203 EUR 1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.161 EUR I4L XFRA IL0010818685 ITURAN LOCAT.+CONTR. IS 1 0.223 EUR SPPD XFRA IE00B979GK47 SPDR S+P US DIV.ARIST.EOH 0.039 EUR