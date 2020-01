FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST T2V1 XFRA DK0060636678 TRYG AS NAM. DK 5 0.448 EUR VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.125 EUR 1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.153 EUR DYT1 XFRA US26817Q8868 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.135 EUR H41N XFRA DE000A2PMZG1 HSBC MSCI SAUD.AR.20/35DZ 0.008 EUR CLN XFRA GB0001990497 CITY OF LDN INV.TR.LS-,25 0.056 EUR