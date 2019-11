Finanztrends Video zu Tractor Supply Company



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 6T71 XFRA US89609W1071 TRIBUNE PUBLISHING DL-,01 0.226 EUR WXI3 XFRA DE000DWS0DT1 DWS GLOBAL WATER LD 0.150 EUR HJUA XFRA DE0009848119 DWS TOP DIVIDENDE LD 3.600 EUR DZ7A XFRA DE0009769919 DWS FINANCIALS TYP O ND 1.180 EUR HJUD XFRA DE0009769794 DWS TOP WORLD 0.390 EUR HJU8 XFRA DE0009769729 DWS TOP EUROPE LD 2.000 EUR HJU6 XFRA DE0008490988 DWS GBL HYBRID BD LD 1.320 EUR DWWW XFRA DE0008490897 DWS US GROWTH 0.650 EUR HJUM XFRA DE0008490848 DWS EUROVESTA 0.910 EUR DZ7Y XFRA DE0008476532 DWS COVERED BOND FUND LD 0.200 EUR HJUF XFRA DE0008476524 DWS VERMOEGENSBIL.FD.I LD 0.520 EUR DZ7X XFRA DE0008476516 DWS EURO BOND FUND LD 0.400 EUR HJUG XFRA DE0008476508 DWS GLOBAL SMALL/MID CAP 0.220 EUR HJU9 XFRA DE0008474263 DWS ESG CONVERTIBLES LD 0.440 EUR HJUB XFRA DE0008474214 DWS TELEMEDIA TYP O ND 0.530 EUR HJUQ XFRA DE0008474156 DWS EUROPEAN OPPORTUNI.LD 3.360 EUR HJUP XFRA DE0008474149 DWS TECHNOLOGY TYP O ND 0.600 EUR DWWY XFRA DE0008474123 DWS GLOB.NAT.RES.EQ.TYP O 1.240 EUR DZ7W XFRA DE0008474040 DWS INTER-RENTA LD 0.170 EUR DZ7V XFRA DE0008474032 DWS EUROL.STRAT.(RENT.)LD 0.560 EUR HJUL XFRA DE0008474008 DWS INVESTA LD 1.130 EUR LH4E XFRA DE0008471764 AL TR.AKTIEN EUROPA 1.200 EUR LH4C XFRA DE0008471699 AL TR.EURO SH.TERM 0.300 EUR LHAD XFRA DE0008471616 AL TR.EURO RENTEN 0.400 EUR LH4A XFRA DE0008471608 AL TR.AKTIEN DTLD. 1.000 EUR IUK8 XFRA DE0007939886 APO RENDITE PLUS INKA 0.300 EUR IUK1 XFRA DE0005324222 APO VARIO ZINS PLUS 0.150 EUR D2W4 XFRA DE0005152482 DWS SMART INDUST.TECH. LD 0.370 EUR HJUZ XFRA DE0005152466 DWS SDG GLOB. EQUITIES LD 0.500 EUR D2W1 XFRA DE0005152441 DWS GLOBAL GROWTH LD 0.380 EUR D2W5 XFRA DE0005152409 DWS GERM.SMALL/MID CAP LD 0.510 EUR HJUX XFRA DE0005152375 DWS EUROPE DYNAMIC 0.760 EUR WXIC XFRA DE000DWS0W32 DWS SACHWERTE 0.480 EUR CDW XFRA US12514G1085 CDW CORP. DL-,01 0.343 EUR TR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008 0.316 EUR