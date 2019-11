Finanztrends Video zu NortonLifeLock



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST H6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01 0.249 EUR MBU XFRA US2044481040 CIA DE MIN. BUEN. B ADR 1 0.024 EUR AEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.520 EUR ZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.570 EUR BZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.079 EUR SWA XFRA DE0007229007 SCHLOSS WACHENHEIM AG O.N 0.500 EUR P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.136 EUR AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.054 EUR GJ7 XFRA BMG9316Y1084 VALUETRONICS HLDGS DL-,10 0.007 EUR 3L1 XFRA US5663301068 MARCUS CORP. DL 1 0.145 EUR FH9K XFRA DE0008023565 FDS F. STIFT. INVESCO 1.150 EUR S0QA XFRA MHY7542C1306 SCORPIO TANKERS DL -,10 0.090 EUR 1HI XFRA US32051X1081 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 0.235 EUR M3AP XFRA DE000A0MS734 LUPUS ALPHA RETURN R 0.190 EUR H221 XFRA US84790A1051 SPECTR.BRANDS HLDG DL-,01 0.380 EUR 25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.181 EUR SYM XFRA US6687711084 NORTONLIFELOCK INC. L-,01 0.113 EUR SQE XFRA US86272C1036 STRATEGIC EDUCAT. DL-,01 0.543 EUR S0K XFRA CA8585221051 STELCO HLDGS INC. 0.068 EUR