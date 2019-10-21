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LTC Properties - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 22.10.2019 - 1
21.10.19 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST WPS XFRA US9553061055 WEST PHARM.SVCS DL-,25 0.144 EUR LWE XFRA US5486611073 LOWE'S COS INC. DL-,50 0.494 EUR LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.171 EUR IOY XFRA US4567881085 INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 0.102 EUR CPA XFRA US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1 0.386 EUR MEX XFRA BE0165385973 MELEXIS NV 1.300 EUR D8V XFRA BMG2519Y1084 CREDICORP LTD DL 5 7.186 EUR 1AW XFRA US04010E1091 ARGAN INC. DL-,15 0.225 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|47,45 €
|46,90 €
|0,55 €
|+1,17%
|21.10./09:49
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US5021751020
|884625
|47,99 €
|34,51 €
Werte im Artikel
0,072
+4,38%
35,00
+1,74%
47,45
+1,17%
61,25
+0,72%
58,80
+0,09%
101,18
+0,08%
9,50
0,00%
127,00
0,00%
189,00
-0,53%
= Realtime
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|Zeit
|monatliche Dividende, interessan.
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