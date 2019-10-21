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LTC Properties - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 22.10.2019 - 1




21.10.19 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST WPS XFRA US9553061055 WEST PHARM.SVCS DL-,25 0.144 EUR LWE XFRA US5486611073 LOWE'S COS INC. DL-,50 0.494 EUR LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.171 EUR IOY XFRA US4567881085 INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 0.102 EUR CPA XFRA US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1 0.386 EUR MEX XFRA BE0165385973 MELEXIS NV 1.300 EUR D8V XFRA BMG2519Y1084 CREDICORP LTD DL 5 7.186 EUR 1AW XFRA US04010E1091 ARGAN INC. DL-,15 0.225 EUR

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
47,45 € 46,90 € 0,55 € +1,17% 21.10./09:49
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US5021751020 884625 47,99 € 34,51 €
Werte im Artikel
0,072 plus
+4,38%
35,00 plus
+1,74%
47,45 plus
+1,17%
61,25 plus
+0,72%
58,80 plus
+0,09%
101,18 plus
+0,08%
9,50 plus
0,00%
127,00 plus
0,00%
189,00 minus
-0,53%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		47,45 € +1,17%  08:00
Nasdaq 52,35 $ +0,81%  18.10.19
Frankfurt 46,44 € +0,50%  08:05
AMEX 52,01 $ +0,15%  18.10.19
Stuttgart 46,55 € +0,04%  09:07
München 46,68 € 0,00%  09:21
NYSE 52,34 $ 0,00%  19.10.19
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