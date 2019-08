FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST JSL XFRA BMG507641022 JARDINE STRAT.HLDG DL-,05 0.095 EUR VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.154 EUR VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.028 EUR 1C4 XFRA BMG578481068 MANDARIN ORIENTAL DL-,05 0.014 EUR GL9 XFRA IE0000669501 GLANBIA PLC EO 0,06 0.107 EUR C7K XFRA GB00B0YD2B94 COHORT PLC 0.068 EUR ITBA XFRA US45262P1021 IMPERIAL BRANDS PLC ADR/1 0.364 EUR VAGE XFRA IE00BG47KB92 VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH 0.023 EUR VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.099 EUR GTY XFRA DE000A0JJTG7 GATEWAY R.EST.AG O.N. 0.100 EUR 1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.150 EUR 18M XFRA GB00BYWVDP49 SABRE INSUR. GRP LS-,001 0.051 EUR 4WF XFRA KYG9593A1040 WHARF REAL ESTATE INV. 0.126 EUR SII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.081 EUR 3DH XFRA AU000000DHG9 DOMAIN HLDGS AUSTR. LTD 0.024 EUR 7VE XFRA GB00BDGT2M75 VIVO ENERGY PLC. DL 0,5 0.010 EUR S0K XFRA CA8585221051 STELCO HLDGS INC. 0.068 EUR