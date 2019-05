Finanztrends Video zu 1&1 Drillisch



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST SRI XFRA HK0000083920 SUN ART RETAIL GROUP 0.016 EUR E3X1 XFRA US30212P3038 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001 0.287 EUR FHKD XFRA LU0141248962 SWISS.(L)BD-VISION USD AA 1.748 EUR FHKA XFRA LU0141248459 SWISS.(L)BD-VISION EUR AA 0.650 EUR 1TU XFRA US89400J1079 TRANSUNION DL -,01 0.067 EUR PJXA XFRA US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 0.046 EUR PJX XFRA US71654V1017 PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N 0.046 EUR LFS XFRA US5370081045 LITTELFUSE INC. DL-,01 0.385 EUR LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.170 EUR JBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.090 EUR UL7H XFRA LU0078042610 CS I.12-CSLPF YI.CHF A 0.533 EUR JHY XFRA US4262811015 JACK HENRY + ASS. DL -,01 0.359 EUR HWI XFRA US4198701009 HAWAIIAN EL. IND. 0.287 EUR AV6 XFRA US05379B1070 AVISTA CORP. 0.347 EUR OWQ XFRA US0389231087 ARBOR RLTY TR.INC. DL-,01 0.251 EUR AP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.188 EUR FNV2 XFRA SG1T58930911 FRASER + NEAVE SD-,20 0.010 EUR PMV XFRA PTZON0AM0006 NOS SGPS S.A. EO -,01 0.350 EUR AVS XFRA NL0000334118 ASM INTL N.V. EO-,04 1.000 EUR BKE1 XFRA ID1000096605 BK NEGARA IND. RP 7500 0.012 EUR LIH XFRA HK1111036765 CHONG HING BANK 0.047 EUR TIB1 XFRA HK0669013440 TECHTRONIC I.SUBD. 0.057 EUR NOA3 XFRA FI0009000681 NOKIA OYJ EO-,06 0.050 EUR O2D XFRA DE000A1J5RX9 TELEFONICA DTLD HLDG NA 0.270 EUR NOEJ XFRA DE000A1H8BV3 NORMA GROUP SE NA O.N. 1.100 EUR BZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.094 EUR RGB XFRA DE0008009564 REGENBOGEN AG O.N. 0.070 EUR DRI XFRA DE0005545503 1+1 DRILLISCH AG O.N. 0.050 EUR BTG4 XFRA DE0005229942 BERTELSMANN GEN.2001 15.000 % BTG XFRA DE0005229900 BERTELSMANN GENSCH. 7.830 % 9BM XFRA CNE100000F20 BBMG CORP. H YC 1 0.007 EUR AVT XFRA CNE1000001Y8 AVICHINA IND.+TECH. H YC1 0.004 EUR CIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC. 0.137 EUR PJXB XFRA BRPETRACNPR6 PETROLEO BRAS.SA PET.PFD 0.022 EUR ORI1 XFRA BMG677491539 ORIENT OVERS. NEW DL-,10 0.069 EUR