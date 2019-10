FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000HSH4GY1 HCOB INF VI 13/20 0.001 % 46H XFRA VGG456671053 HOLLYSYS AU.TECH.DL-,0001 0.189 EUR FMC1 XFRA US3453708600 FORD MOTOR DL-,01 0.135 EUR XTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.180 EUR APA XFRA US0374111054 APACHE CORP. DL -,625 0.225 EUR LCM XFRA MHY1771G1026 COSTAMARE INC. DL-,0001 0.090 EUR M8Y XFRA FR0010241638 MERCIALYS INH. EO 1 0.470 EUR XFRA DE000HLB3UN0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.10B/18 0.001 % XFRA DE000HLB3UR1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.10C/18 0.001 % OD8 XFRA AU000000NHC7 NEW HOPE CORP. LTD 0.055 EUR K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.109 EUR ZOE XFRA US98978V1035 ZOETIS INC. CL.A DL -,01 0.148 EUR XFRA DE000HSH4GX3 HCOB MZC 6 13/20 0.000 % 1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.061 EUR 2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.097 EUR 1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.063 EUR PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.068 EUR GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.112 EUR