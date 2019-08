FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.068 EUR H221 XFRA US84790A1051 SPECTR.BRANDS HLDG DL-,01 0.378 EUR EE9 XFRA AU000000SGR6 T.STAR ENTERTAINMENT GRP 0.061 EUR AXJ XFRA US0545611057 AXA EQUIT. HLDGS DL-,01 0.135 EUR DYT1 XFRA US26817Q8868 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.135 EUR TOCB XFRA CA8849037095 THOMSON REUTERS CORP. 0.324 EUR