Finanztrends Video zu Applied Materials



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST HL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.297 EUR E3X1 XFRA US30212P3038 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001 0.306 EUR 1TU XFRA US89400J1079 TRANSUNION DL -,01 0.068 EUR RCO XFRA US76122Q1058 RESOURCES CONNECT. DL-,01 0.126 EUR 5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666 0.036 EUR MAQ XFRA US5719032022 MARRIOTT INTL A DL-,01 0.432 EUR LFS XFRA US5370081045 LITTELFUSE INC. DL-,01 0.432 EUR LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.171 EUR HWI XFRA US4198701009 HAWAIIAN EL. IND. 0.288 EUR DC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01 0.396 EUR COZ XFRA US1924461023 COGNIZANT TECH. SOL.A 0.180 EUR AV6 XFRA US05379B1070 AVISTA CORP. 0.349 EUR ADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.315 EUR AP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.189 EUR RTHA XFRA SG1T56930848 WILMAR INTL LTD. SD -,50 0.020 EUR SBOA XFRA SG1R50925390 SEMBCORP INDS NEW SD-,25 0.013 EUR O5I XFRA SG1Q75923504 OLAM INTL LTD SD -,10 0.023 EUR SJX XFRA SG1F60858221 SINGA.TECH.ENG. SD-,10 0.033 EUR MRI XFRA HK0066009694 MTR CORP. LTD 0.029 EUR 4QVA XFRA TH0979010R13 SIAMGAS+PETRO.NVDRS BA0,5 0.003 EUR 7EX XFRA CA29269R1055 ENERFLEX LTD 0.071 EUR CIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC. 0.139 EUR THL XFRA AU000000TAH8 TABCORP HLDGS LTD 0.067 EUR K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.109 EUR D8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.018 EUR C6M XFRA US2186811046 CORE-MARK HLDG DL-,01 0.099 EUR XFRA DE000HLB0ZY2 LB.HESS.-THR.IS.Z.E08A/13 0.002 % RCMN XFRA DE000A1RFMY4 RCM BETEILIGUNGS NA. O.N. 0.060 EUR NHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07 0.315 EUR 27P XFRA AU000000PGH3 PACT GROUP HLDGS R6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0.117 EUR 2TQ XFRA US10918L1035 BRIGHAM MIN. CL.A DL-,01 0.297 EUR N9Z1 XFRA AU000000AGL7 AGL ENERGY 0.391 EUR GFF XFRA US3984331021 GRIFFON CORP. DL-,25 0.065 EUR 2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.097 EUR