FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST SLL XFRA AT0000946652 SCHOELLER-BLECKMANN OILF. 1.000 EUR OMV XFRA AT0000743059 OMV AG 1.750 EUR XFRA DE000HSH4HN2 HCOB INF VII13/21 0.001 % I93A XFRA TH1027010R10 INDORAMA VENT.-NVDR- BA 1 0.010 EUR S6N XFRA AU000000AST5 AUSNET SERVICES SHS 0.031 EUR G91 XFRA PLGTC0000037 GLOBE TRADE CENTRE ZY 0,1 0.090 EUR EQN2 XFRA US29444U7000 EQUINIX INC. DL-,001 2.205 EUR PW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.233 EUR GZFB XFRA US29286D1054 ENGIE ADR/1 EO 1 0.386 EUR SHY1 XFRA US79971C2017 SANCHEZ MIDSTREAM PAR.UTS 0.134 EUR PBE XFRA US7045511000 PEABODY ENERGY DL-,01 0.125 EUR T2H XFRA KYG8904A1004 TIMES CHINA HLDGS HD -,10 0.089 EUR 1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.061 EUR 1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.063 EUR A9W1 XFRA SG1BI7000000 SIIC ENVIRONM. HLDS 0.007 EUR GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.112 EUR IPJ1 XFRA IT0003865570 SALINI IMPREGILO S.P.A. 0.053 EUR 4BQ XFRA CNE100002391 BANK OF QINGDAO H YC 1 0.026 EUR LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.076 EUR 821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.026 EUR