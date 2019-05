Weitere Suchergebnisse zu "CK Hutchison Holdings":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST PVH XFRA US6936561009 PVH CORP. DL 1 0.034 EUR E7CD XFRA FR0012789949 EUROPCAR MOBIL.GRP A EO 1 0.260 EUR 2CK XFRA KYG217651051 CK HUTCHISON HLDGS 0.263 EUR 1CK XFRA KYG2177B1014 CK ASSET HLDGS O.N. 0.163 EUR WYR XFRA US9831341071 WYNN RESORTS LTD DL-,01 0.896 EUR TKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.251 EUR PI7 XFRA US74164M1080 PRIMERICA INC. DL-,01 0.305 EUR GDUA XFRA US3737371050 GERDAU S.A. PFD ADR 1 0.016 EUR COZ XFRA US1924461023 COGNIZANT TECH. SOL.A 0.179 EUR LIV XFRA US0528001094 AUTOLIV INC. DL-,01 0.556 EUR AFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10 0.242 EUR I93 XFRA TH1027010012 INDORAMA VENT. -FGN- BA 1 0.010 EUR B8O XFRA SG1U76934819 YANGZIJIANG SHIP.HLDGS 0.033 EUR LIVS XFRA SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01 0.556 EUR RN4 XFRA PTREL0AM0008 REN-REDES ENERGET. A EO 1 0.171 EUR 58U XFRA KYG9222R1065 UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS 0.031 EUR HGNC XFRA KYG4402L1510 HENGAN INTL GRP HD-,10 0.160 EUR DZJ XFRA KYG245241032 COUNTRY GARDEN HLDGS CO. 0.039 EUR GLH XFRA HK0533002009 GOLDLION HLDGS LTD 0.015 EUR 7A2 XFRA HK0000069689 AIA GROUP LTD 0.108 EUR GZF XFRA FR0010208488 ENGIE S.A. INH. EO 1 0.750 EUR EF3 XFRA FR0000130452 EIFFAGE SA INH. EO 4 2.400 EUR ESL XFRA FR0000121667 ESSILORLUXO. INH. EO -,18 2.040 EUR CSF XFRA FR0000121329 THALES S.A. EO 3 1.580 EUR MCH XFRA FR0000121261 MICHELIN NOM. EO 2 3.700 EUR WIS XFRA FR0000121204 WENDEL S.A. INH. EO 4 2.800 EUR DCS XFRA FR0000077919 JCDECAUX SA 0.580 EUR FVI XFRA DE000A0MW975 FAIR VALUE REIT-AG INH.ON 0.150 EUR PXM XFRA CH0002187810 PHOENIX MECANO INH. SF 1 15.092 EUR 31T XFRA CA38020T1021 GOBIMIN INC. 0.007 EUR ZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL CORP. 0.140 EUR CS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC. 0.027 EUR TPV XFRA BMG8984D1074 TPV TECHNLGY DL-,01 0.003 EUR DHU XFRA BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY DL-,01 0.161 EUR SOL XFRA BE0003470755 SOLVAY S.A. A 2.310 EUR