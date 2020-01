FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST TCLA XFRA US88706P2056 TIM PARTICIP.PFD ADR/5 ON 0.114 EUR XFRA DE000HSH4WB6 HCOB KK1 15/21 0.000 % WPS XFRA US9553061055 WEST PHARM.SVCS DL-,25 0.144 EUR 98M XFRA US5535301064 MSC INDUSTR. DIRE.DL-,001 5.186 EUR LWE XFRA US5486611073 LOWE'S COS INC. DL-,50 0.496 EUR APA XFRA US0374111054 APACHE CORP. DL -,625 0.225 EUR K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.110 EUR XFRA DE000HLB1XS7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/15 0.001 % XFRA DE000HLB1XT5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/15 0.001 % 13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.185 EUR 2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.098 EUR PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.069 EUR