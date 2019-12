Finanztrends Video zu General Electric



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST SPYD XFRA IE00B6YX5D40 SPDR S+P US D.ARIST.ETF D 0.288 EUR WRI XFRA US9396531017 WASHINGTON REIT SBI 0.270 EUR SFU1 XFRA US7864492076 SAFEGUARD SCIENT. DL-,10 0.899 EUR LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.171 EUR KOF1 XFRA US5006342092 KOREA FUND INC. DL-,01 0.064 EUR GEC XFRA US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0.009 EUR BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.120 EUR AII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.171 EUR ES9 XFRA US2921041065 EMPIRE ST.REA.TR.A DL-,01 0.094 EUR BDSB XFRA ES0113860A34 BCO DE SABADELL A EO-,125 0.020 EUR BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.122 EUR K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.109 EUR M8V XFRA US57164Y1073 MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01 0.485 EUR SPY5 XFRA IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 1.087 EUR SPYJ XFRA IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.184 EUR S9O XFRA US8617801043 STONECASTLE FINL DL-,001 0.341 EUR AMNA XFRA US02319V1035 AMBEV S.A. SP. ADR 0.105 EUR 2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.097 EUR OD6L XFRA DE000A0MS7D8 DEGUSSA BK PTF.PRIV.AKTIV 1.000 EUR 1YD XFRA US11135F1012 BROADCOM INC. DL-,001 2.921 EUR DYT1 XFRA US26817Q8868 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.135 EUR 1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 0.144 EUR TABD XFRA IE00BG0J8L59 TABULA E.P.C.ETF(EO) GEOD 0.982 EUR SPPD XFRA IE00B979GK47 SPDR S+P US DIV.ARIST.EOH 0.039 EUR