Weitere Suchergebnisse zu "Genco Shipping & Trading":

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST FJ7A XFRA LU0107901315 ADV.I-ALBR.+CI.OPTIS.P 0.750 EUR OD6V XFRA DE0009765289 G+W - ORDO - RENTENFONDS 0.450 EUR TGR XFRA US9884981013 YUM BRANDS 0.379 EUR DUT XFRA US6153691059 MOODY'S CORP DL-,01 0.451 EUR MCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 0.331 EUR MSF XFRA US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.460 EUR MAQ XFRA US5719032022 MARRIOTT INTL A DL-,01 0.433 EUR LFS XFRA US5370081045 LITTELFUSE INC. DL-,01 0.433 EUR LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.172 EUR DC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01 0.397 EUR CUW XFRA US1985161066 COLUMBIA SPORTSW. DL-,01 0.217 EUR HOU XFRA US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC. 0.260 EUR AV6 XFRA US05379B1070 AVISTA CORP. 0.350 EUR ADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.316 EUR AP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.190 EUR XEUA XFRA SG1W44939146 KSH HOLDINGS LTD 0.007 EUR G3E XFRA DK0010240514 ATHENA INVESTMENTS NA.DK5 0.493 EUR 7EX XFRA CA29269R1055 ENERFLEX LTD 0.079 EUR CIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC. 0.140 EUR CS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC. 0.055 EUR NWS XFRA BMG668971101 NWS HLDGS HD 1 0.033 EUR XFRA GB00BG35H915 GLO CAPITAL 18/23 0.000 % NHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07 0.054 EUR R6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0.117 EUR 4SB XFRA US78410G1040 SBA COMMUNICAT. A DL-,01 0.334 EUR GNU1 XFRA MHY2685T1313 GENCO SHIP.+TRDG DL-,01 0.451 EUR 1KV XFRA NL0012294466 KONINKL.VOLK.WESS. EO-,01 0.280 EUR D0D XFRA AU000000DDR5 DICKER DATA LTD 0.031 EUR S9I XFRA DE000A2G9MZ9 STEMMER IMAGING AG INH ON 0.500 EUR M6SF XFRA LU0098504490 MULTISELECT WELT-AKT.I 0.110 EUR TOCB XFRA CA8849037095 THOMSON REUTERS CORP. 0.325 EUR