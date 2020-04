Finanztrends Video zu UniCredit



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 2FE XFRA NL0011585146 FERRARI N.V. 1.130 EUR JASN XFRA TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50 0.042 EUR XFRA XS1313654623 LIBANON 15/35 MTN 0.003 % XFRA DE000HLB4WX3 LB.HESS.-THR.ZI.DI. 19/34 0.000 % XFRA CH0008941319 PEPSICO INC. 86-UND.SF/DL 0.000 % LNN XFRA US5260571048 LENNAR CORP.A DL-,10 0.115 EUR LCM XFRA MHY1771G1026 COSTAMARE INC. DL-,0001 0.092 EUR RCF XFRA FR0000051807 TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 2.400 EUR 4HM XFRA FR0000031775 VICAT INH. EO 4 1.500 EUR HPO XFRA US81761L1026 SERVICE PROP.TR. SBI -,01 0.009 EUR RIHN XFRA CH0003671440 RIETER HLDG NA SF 5 4.279 EUR OD8 XFRA AU000000NHC7 NEW HOPE CORP. LTD 0.035 EUR BPM XFRA IT0005218380 BCA BPM S.P.A. 0.080 EUR XFRA DE000HLB4HV8 LB.HESS.-THR.ZI.EX.04A/13 0.002 % XFRA DE000HLB4EW3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04B/17 0.001 % XFRA DE000HSH4GX3 HCOB MZC 6 13/20 0.000 % 37C XFRA NL0010545661 CNH INDUSTRIAL EO -,01 0.165 EUR GEH XFRA CH0225173167 CEMBRA MONEY BANK AG SF 1 3.566 EUR 3OY1 XFRA IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA 0.012 EUR COG XFRA CA19239C1068 COGECO COMMUNI.SUB.VTG 0.378 EUR 3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 2.758 EUR LNN0 XFRA US5260573028 LENNAR CORP. B DL-,10 0.115 EUR 76E XFRA CA19238T1003 COGECO INC. SUB.VTG 0.310 EUR XFRA XS1313675974 LIBANON 15/28 MTN 0.003 % XFRA XS1313647841 LIBANON 15/24 MTN 0.003 % 44Q XFRA US1788671071 CIVISTA BANCSHARES 0.101 EUR CRIN XFRA IT0005239360 UNICREDIT 0.630 EUR DVC3 XFRA IT0005252207 DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,05 0.055 EUR BHJC XFRA SE0009921588 BILIA AB A FRIA SK 2,50 0.252 EUR XFRA DE000HLB30K1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04B/19 0.001 % XFRA DE000HLB30U0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04C/19 0.001 % 1F1A XFRA FR0013286028 FIGEAC AERO 17/22 CV 0.145 EUR CRIP XFRA US9046784065 UNICREDIT S.P.A. ADR 0.311 EUR