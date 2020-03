Finanztrends Video zu Palfinger



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST FZ12 XFRA DE0008006263 POSTBANK BALANCED 0.560 EUR XFRA DE000HSH4GD5 HCOB MZCX1 13/23 0.001 % 2VO XFRA FI4000074984 VALMET OYJ 0.800 EUR GV5C XFRA DE000A0D95Q0 ODDO BHF POLA.MOD.DRW-EUR 0.090 EUR OG77 XFRA DE0009780569 W+W QUALITY SEL.AK.EUROP. 0.620 EUR OG74 XFRA DE0009780494 W+W GLOBAL-FONDS 0.550 EUR OG76 XFRA DE0009780486 W+W EUROPA-FONDS 0.790 EUR FZ14 XFRA DE0009770289 POSTBANK EUROPA P 0.910 EUR FZ11 XFRA DE0008006255 POSTBANK EURORENT 0.610 EUR HFVA XFRA SE0000170375 HUFVUDSTADEN A SK 5 0.355 EUR XFRA DE000HLB4G20 LB.HESS-THR.IS.Z.E.03A/13 0.002 % 4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 1.066 EUR LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.173 EUR EQR XFRA US29476L1070 EQUITY RESI. SBI DL-,01 0.549 EUR TEX XFRA SE0000379190 CASTELLUM AB 0.296 EUR 8SF XFRA NL0000817179 SLIGRO FOOD GROUP EO -,06 0.850 EUR PLJ2 XFRA BMG7130P2206 PLAYMATES HLDGS NEW HD-10 0.004 EUR ENUR XFRA FI0009005961 STORA ENSO OYJ R EO 1,70 0.500 EUR TM2 XFRA DK0010311471 SYDBANK NAM. DK 10 0.763 EUR WZD7 XFRA LU0316657369 CTV-STRATEG.RENTEN DEF. A 0.740 EUR VTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.032 EUR 2AE XFRA CA00762V1094 AECON GRP 0.102 EUR PFI XFRA AT0000758305 PALFINGER AG 0.710 EUR K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.102 EUR HB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.200 EUR 2NI XFRA CA4609191032 INTERTAPE POLYMER GRP 0.134 EUR 2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.091 EUR 42H XFRA US06211J1007 BANK FIRST CORP. 0.182 EUR 1YD XFRA US11135F1012 BROADCOM INC. DL-,001 2.961 EUR DYT1 XFRA US26817Q8868 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.137 EUR 1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 0.146 EUR ENUA XFRA FI0009005953 STORA ENSO OYJ A EO 1,70 0.500 EUR 53L XFRA CA8935781044 TRANSCONTINENTAL A SV 0.143 EUR