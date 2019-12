Finanztrends Video zu Burberry Group



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST IHP XFRA US2544231069 DINE BRANDS GL.INC.DL-,01 0.618 EUR N14 XFRA CA64046G1063 NEO PERFORM.MAT. 0.068 EUR WFK XFRA US9814751064 WORLD FUEL SVCS DL-,01 0.090 EUR HP9 XFRA US4440971095 HUDSON PACIFIC PPT.DL-,01 0.224 EUR TIF XFRA US8865471085 TIFFANY + CO. DL-,01 0.520 EUR TSFA XFRA US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 0.367 EUR PAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 2.061 EUR O1A XFRA US6824061039 ONE LIBERTY PROPTS DL 1 0.403 EUR OCN XFRA US6819191064 OMNICOM GRP INC. DL-,15 0.582 EUR ND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.340 EUR XKR XFRA US48238T1097 KAR AUCTION SERVICES INC. 0.170 EUR AWT XFRA US4046091090 THE HACKETT GROUP DL-,001 0.161 EUR 5D4 XFRA US25960R1059 DOUGLAS DYNAMICS I.DL-,01 0.244 EUR CTD XFRA US12709P1030 CABOT MICROELECTR.DL-,001 0.376 EUR WWA XFRA US0556453035 BRT APARTMENTS DL 3 SBI 0.197 EUR AGL XFRA US0084921008 AGREE RLTY CORP. DL-,0001 0.524 EUR AWN XFRA US00751Y1064 ADVANCE AUTO PA. DL-,0001 0.054 EUR RC8 XFRA LR0008862868 ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 0.699 EUR RLF XFRA KYG5635P1090 LONGFOR GR.HLD.REGS HD-10 49S XFRA GB00B60BD277 SUPERDRY PLC LS -,01 0.024 EUR UUEC XFRA GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES GRP 0.168 EUR HGM XFRA GB0032360173 HIGHLAND GOLD MNG LS-,001 0.059 EUR BB2 XFRA GB0031743007 BURBERRY GROUP LS-,0005 0.134 EUR MZ4 XFRA GB0004657408 MITIE GRP PLC LS-,025 0.016 EUR EG4 XFRA ES0130960018 ENAGAS INH. EO 1,50 0.640 EUR CMAB XFRA ES0124244E34 MAPFRE S.A. NOM. EO -,10 0.060 EUR PKA XFRA US6951561090 PACKAGING CORP. OF AMER. 0.708 EUR ORI1 XFRA BMG677491539 ORIENT OVERS. NEW DL-,10 1.435 EUR NKZB XFRA US6496045013 NEW YORK MTG TRUST DL-,02 0.179 EUR 19S XFRA US78573M1045 SABRE CORP. DL -,01 0.125 EUR FGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.284 EUR AVLA XFRA US00912X3026 AIR LEASE CORP. A DL -,01 0.134 EUR RHF XFRA NL0012650360 RHI MAGNESITA N.V. 0.500 EUR KFY XFRA US5006432000 KORN FERRY DL -,01 0.090 EUR LUK XFRA US69343P1057 LUKOIL SP.ADR RL-,025 2.705 EUR