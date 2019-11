Finanztrends Video zu TripAdvisor



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST MPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.479 EUR XFRA DE000HLB1K27 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11B/14 0.001 % XFRA DE000HSH5YX3 HCOB DLMC 1 16/21 0.000 % T6A XFRA US8969452015 TRIPADVISOR INC. DL -,001 3.165 EUR V1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01 0.814 EUR DYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.597 EUR SPU XFRA US8330341012 SNAP-ON INC. DL 1 0.976 EUR PI7 XFRA US74164M1080 PRIMERICA INC. DL-,01 0.307 EUR PTM XFRA US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01 0.136 EUR 5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666 0.036 EUR HNM XFRA US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 0.099 EUR USS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1 0.045 EUR KYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1 0.068 EUR LIV XFRA US0528001094 AUTOLIV INC. DL-,01 0.561 EUR ITKA XFRA US03524A1088 ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 0.806 EUR AFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10 0.244 EUR LIVS XFRA SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01 0.561 EUR AJXA XFRA NL0000018034 AFC AJAX N.V. EO -,45 0.250 EUR ZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL A SUBVTG 0.144 EUR DHU XFRA BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY DL-,01 0.163 EUR 1NBA XFRA BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.800 EUR 4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01 0.154 EUR F8B XFRA US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01 0.542 EUR 13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.185 EUR 19C XFRA IL0011259137 CAESARSTONE LTD. IS -,04 0.136 EUR EQN2 XFRA US29444U7000 EQUINIX INC. DL-,001 2.224 EUR PW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.235 EUR EA71 XFRA US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B 0.208 EUR 2TQ XFRA US10918L1035 BRIGHAM MIN. CL.A DL-,01 0.298 EUR UO1G XFRA DE000A1W2CK8 GLS BANK AKTIENFONDS A 1.350 EUR LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.077 EUR 0OO XFRA CA5179071017 LASSONDE INDUST.INC. A 0.407 EUR AG31 XFRA US03768E1055 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A 0.452 EUR 2JT XFRA US30607B1098 FALCON MIN. CL.A DL-,0001 0.122 EUR