FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 1HO1 XFRA GB00BG11K365 REDROW PLC LS-,105 0.231 EUR EHDL XFRA IE00BYYXBF44 IMIII-I.FTSE EM H.D.L.V.A 0.756 EUR PSVX XFRA IE00BX8ZXS68 IMIII-I.S+P 500 VEQTOR A 0.065 EUR EFNT XFRA IE00BDRTCP90 IMII-I.EUR.FL.RA.NO.AEOD 0.012 EUR UFLE XFRA IE00BFZ11324 IMII-I.USD FL.RATE NOT.A 0.147 EUR EHDV XFRA IE00BZ4BMM98 IMIII-I.EO S.H.DI.L.VO. A 0.253 EUR PDSE XFRA IE00BDT8V027 IMII-I.PREFERRED SHS 0.224 EUR HDLV XFRA IE00BWTN6Y99 IMIII-I.S+P500H.D.L.V. A 0.290 EUR HEC XFRA US42804T1060 HERZFELD CARIBB. BAS. FD 0.258 EUR 2LC XFRA GB00BZC0LP49 LUCECO PLC LS -,0005 0.007 EUR S5YA XFRA AU000000SIG5 SIGMA HEALTHCARE LTD 0.006 EUR 1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 0.145 EUR EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.024 EUR DG1 XFRA GB00B1722W11 DART GRP PLC LS-,0125 0.084 EUR TRDS XFRA IE00BF2GFH28 IMII-US TRE.BD DLD 0.200 EUR TRDX XFRA IE00BF2FN646 IMII-US T.B7-10 DLD 0.223 EUR TRD3 XFRA IE00BF2FNG46 IMII-US T.B.1-3 DLD 0.197 EUR TRD7 XFRA IE00BF2FNQ44 INV.M.II-US TR.B.3-7 Y.DL 0.201 EUR XFRA DE000HLB4U63 LB.HESS.-THR.ZI.DI. 18/33 0.000 % TRDE XFRA IE00BF2FN869 I.M.II-US T.B.7-10 YE.EOH 0.472 EUR SMLD XFRA IE00B8CJW150 IM-I.MO.US EN.IN.MLP D 1.004 EUR CJ8A XFRA CA14179V5036 CARGOJET INC. VAR VTG 0.160 EUR C5H XFRA IE00BWY4ZF18 CAIRN HOMES (WI) EO -,001 0.028 EUR R4F XFRA US74971D1019 RPT REALTY COM SBI DL-,01 0.199 EUR 2WSA XFRA FR0013357621 WAVESTONE S.A.EO 0,025 0.230 EUR 55O1 XFRA US03761U5020 APOLLO INVESTMENT CORP. 0.407 EUR