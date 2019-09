Weitere Suchergebnisse zu "INVESCO NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) ETF":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST PSFE XFRA IE00BF51K249 IMII-I.EUR.CORPORATE BD A 0.036 EUR POJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.481 EUR QVMP XFRA IE00BDZCKK11 IMIII-I.S+P 500 QVM A 0.105 EUR IHP XFRA US2544231069 DINE BRANDS GL.INC.DL-,01 0.626 EUR HP9 XFRA US4440971095 HUDSON PACIFIC PPT.DL-,01 0.227 EUR TIF XFRA US8865471085 TIFFANY + CO. DL-,01 0.526 EUR TSFA XFRA US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 0.290 EUR SE4 XFRA US8168511090 SEMPRA ENERGY 0.878 EUR OCN XFRA US6819191064 OMNICOM GRP INC. DL-,15 0.590 EUR NJ1 XFRA US6460251068 NEW JERSEY RES DL2,50 0.283 EUR LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.172 EUR XKR XFRA US48238T1097 KAR AUCTION SERVICES INC. 0.172 EUR HLX XFRA US4223471040 HEARTLAND EXPRESS DL-,01 0.018 EUR FWV XFRA US34354P1057 FLOWSERVE CORP. DL 1,25 0.172 EUR 5D4 XFRA US25960R1059 DOUGLAS DYNAMICS I.DL-,01 0.247 EUR 2EQ XFRA GB00BYWWHR75 EQUINITI GRP PLC LS -,10 0.022 EUR AWN XFRA US00751Y1064 ADVANCE AUTO PA. DL-,0001 0.054 EUR NZT XFRA NZTELE0001S4 SPARK NEW ZEALAND LTD. ON 0.091 EUR RC8 XFRA LR0008862868 ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 0.708 EUR 6PSK XFRA IE00B23D9570 IMIII-I.FTSE RAFI EM. A 0.139 EUR 6PSH XFRA IE00B23D9240 IMIII-I.DYN.US MKTS A 0.021 EUR 6PSD XFRA IE00B23D8Y98 IMIII-I.FTSE R.E.M.S. A 0.052 EUR 6PSC XFRA IE00B23D8X81 IMIII-I.FTSE RAFI EUR. D 0.059 EUR 6PSA XFRA IE00B23D8S39 IMIII-I.FTSE RAF.US1000 D 0.079 EUR EQQQ XFRA IE0032077012 IMIII-I.EQ.NA.-100- A 0.256 EUR Q9R XFRA HK0435036626 SUNLIGHT REAL EST. UTS 0.016 EUR C8V XFRA GI000A0F6407 888 HOLDINGS PLC LS-,005 0.027 EUR 32P XFRA GG00B1Z5FH87 PPHE HOTEL GROUP LTD. 0.191 EUR D9F2 XFRA GB00B1VNSX38 DRAX GROUP LS-,1155172 0.072 EUR RNKA XFRA GB00B1L5QH97 RANK GRP LS-,1388888888 0.062 EUR H6W XFRA GB00B0MTC970 HARGREAVES SERVICES PLC 0.051 EUR P2F XFRA GB00B0H2K534 PETROFAC LTD DL-,02 0.115 EUR MTA XFRA FI0009003727 WAERTSILAE 0.240 EUR PL8 XFRA IM00B7S9G985 PLAYTECH PLC LS-,01 0.061 EUR 17PA XFRA US7018771029 PARSLEY ENERGY A DL-,01 0.027 EUR