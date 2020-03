Finanztrends Video zu Tiffany & Co



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST PVH XFRA US6936561009 PVH CORP. DL 1 0.034 EUR WJL XFRA CA7477131055 QUARTERHILL INC. 0.008 EUR IHP XFRA US2544231069 DINE BRANDS GL.INC.DL-,01 0.692 EUR DKOB XFRA GB00BYN59130 DOMINO'S PIZZA LS-,005208 0.060 EUR WMT XFRA US9311421039 WALMART DL-,10 0.492 EUR HP9 XFRA US4440971095 HUDSON PACIFIC PPT.DL-,01 0.228 EUR TIF XFRA US8865471085 TIFFANY + CO. DL-,01 0.528 EUR TSFA XFRA US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 0.380 EUR S9Q XFRA US8485741099 SPIRIT AERO.HLDGS A DL-01 0.009 EUR SE4 XFRA US8168511090 SEMPRA ENERGY 0.952 EUR MUD XFRA US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 0.091 EUR XKR XFRA US48238T1097 KAR AUCTION SERVICES INC. 0.173 EUR IPH1 XFRA US4525533083 IMPALA PLAT.ADR/1 RC-,025 0.074 EUR HLX XFRA US4223471040 HEARTLAND EXPRESS DL-,01 0.018 EUR 5D4 XFRA US25960R1059 DOUGLAS DYNAMICS I.DL-,01 0.255 EUR DSG XFRA US2533931026 DICK'S SPORTING DL-,01 0.285 EUR 4B3 XFRA US0893021032 BIG LOTS DL-,01 0.273 EUR AII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.173 EUR AWN XFRA US00751Y1064 ADVANCE AUTO PA. DL-,0001 0.228 EUR COVR XFRA IE00BF8HV717 PFIS ETF-P.CB S.U.ETF EOI 0.488 EUR A8C1 XFRA GB00B6774699 ABCAM PLC LS -,002 0.039 EUR H5P XFRA GB00B0LCW083 HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10 0.273 EUR 42BA XFRA GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HLDGS ORD 1.079 EUR CS3 XFRA GB0007668071 CLOSE BROTH. GRP LS-,25 0.247 EUR MGI XFRA GB0005758098 MEGGITT PLC LS-,05 0.130 EUR H2V XFRA GB0004065016 HAMMERSON PTY LS-,25 0.161 EUR D8S XFRA US45033E1055 ITAU CORPB.ADR REG.S/1500 0.122 EUR AEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15 0.683 EUR RHO XFRA CH0012032113 ROCHE HLDG AG INH. SF 1 8.530 EUR RHO5 XFRA CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN. 8.530 EUR 4M7A XFRA CA5589122004 MAGELLAN AEROSPACE CORP. 0.067 EUR GXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.025 EUR ENB XFRA CA2935701078 ENSIGN ENERGY SERVICES 0.038 EUR CRC XFRA CA1363851017 CDN NAT. RES LTD 0.270 EUR HLH XFRA BMG4587L1090 H.K. LD HLDGS DL -,10 0.146 EUR