FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST DFA1 XFRA BMG2624N1535 DAIRY FARM INTL DL-,056 0.132 EUR 5CW XFRA AU000000CWN6 CROWN RESORTS LTD 0.164 EUR 5AC XFRA GB00BJ0LT190 HGCAPITAL TRUST LS-,025 0.033 EUR AXL1 XFRA SE0006993770 AXFOOD AB 0.341 EUR 29K XFRA DK0060655629 DFDS A/S INDEHAV. DK 20 0.535 EUR 19S XFRA US78573M1045 SABRE CORP. DL -,01 0.127 EUR AVLA XFRA US00912X3026 AIR LEASE CORP. A DL -,01 0.136 EUR BMNU XFRA US05590Y1001 BM EUROP.UNSP.ADR /4 0.715 EUR C38 XFRA GB00B8VZXT93 CREST NICHOLS.HLDGS LS-05 0.240 EUR DFQ XFRA GB00B1CKQ739 DUNELM GROUP PLC LS-,01 0.088 EUR XFRA DE000HLB06H7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/14 0.002 % 3WC XFRA GB00BKY40Q38 GALLIFORD TRY PLC LS-,50 0.011 EUR TK9 XFRA FI4000197934 TOKMANNI GROUP CORP 0.620 EUR 1C4 XFRA BMG578481068 MANDARIN ORIENTAL DL-,05 0.014 EUR LDCE XFRA IE00BP9F2J32 PFIS ETF-P.LD EO C.B. EOI 0.167 EUR 1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.064 EUR BMN XFRA LU1072616219 B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 0.165 EUR 0T5 XFRA US90041L1052 TURNING POINT BRA. DL-,01 0.045 EUR AZDA XFRA US0025353006 AARON'S INC. A DL -,50 0.036 EUR 1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.064 EUR 27T XFRA US8724381061 THL CREDIT INC. 0.191 EUR PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.065 EUR 2DZ XFRA SE0000648669 BREDBAND2 I SKAND.SK0,025 0.005 EUR GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.114 EUR NYY XFRA GB0006523608 NWF GROUP PLC LS-,25 0.011 EUR HEC XFRA US42804T1060 HERZFELD CARIBB. BAS. FD 0.258 EUR 39VA XFRA AU000000VLS8 VITA LIFE SCIENCES 0.012 EUR EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.025 EUR CJ8A XFRA CA14179V5036 CARGOJET INC. VAR VTG 0.150 EUR 78C XFRA GB00B89J2419 CLINIGEN GROUP PLC LS-001 0.024 EUR R4F XFRA US74971D1019 RPT REALTY COM SBI DL-,01 0.200 EUR BZTA XFRA NZAIAE0002S6 AUCKLD INTL AIRPORT O.N. 0.069 EUR FLQ XFRA NZFBUE0001S0 FLETCHER BUILDING 0.059 EUR 55O1 XFRA US03761U5020 APOLLO INVESTMENT CORP. 0.409 EUR