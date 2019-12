FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 547A XFRA DK0060946788 AMBU A/S NAM. B DK -,50 0.051 EUR O1F XFRA ZAE000025284 OCEANA GRP RC-,001 0.149 EUR TRET XFRA NL0009690239 VANECK VE.GL REAL ESTATE 0.260 EUR TSWE XFRA NL0010408704 VANECK VE.SUS.WLD EQ.WE. 0.430 EUR T6ET XFRA NL0009690221 VANECK VE.GL EQUAL WEIGHT 0.240 EUR VDIV XFRA NL0011683594 VANECK VE.MO.DE.MA.DI.LE. 0.240 EUR VIGB XFRA NL0010273801 VAN.V.I.EO S.C.AAA-AA 1-5 0.210 EUR VMUS XFRA NL0011376074 VANECK VE.MO.NO.AM.EQ.WE. 0.160 EUR V3ET XFRA NL0010731816 VANECK VE.EUROP.EQU.WEIG. 0.150 EUR