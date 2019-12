Weitere Suchergebnisse zu "Luminex":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST POJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.476 EUR G3TA XFRA DE0009807008 GRUNDBESITZ EUROPA RC 1.000 EUR C6JA XFRA DE0009805002 CS EUROREAL 0.970 EUR HZBB XFRA DE0006791809 KANAM GRUNDINVEST FDS 0.780 EUR M9X XFRA US96524V1061 WHITEHORS.FIN.INC.DL-,001 0.319 EUR ZSL XFRA US83413U1007 SOLAR CAPITAL LTD DL-,01 0.368 EUR 4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 1.050 EUR NJ1 XFRA US6460251068 NEW JERSEY RES DL2,50 0.280 EUR LMX XFRA US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01 0.081 EUR CVU XFRA US2044291043 CIA CERV. UNIDAS ADR/2 0.170 EUR CCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.502 EUR QCTA XFRA US0774541066 BELDEN INC. DL -,01 0.045 EUR SIT4 XFRA SG1T75931496 SINGAPORE TELE. SD-,15 0.045 EUR 4GF XFRA MXP461181085 GRUPO CARSO NOM. A-1 0.022 EUR KWS XFRA DE0007074007 KWS SAAT KGAA INH O.N. 0.670 EUR ENB XFRA CA2935701078 ENSIGN ENERGY SERVICES 0.041 EUR DGF XFRA CA26779X1015 DYNACOR GOLD MINES INC. 0.010 EUR WON1 XFRA BMG9429S2464 WANG ON GRP LTD HD-,01 N3Y XFRA BMG653181005 NINE DRAG.PAP.HLDGS HD-10 0.023 EUR XFRA DE000HSH4ND1 HCOB MZC 24 13/21 0.000 % 3MR XFRA US58958U1034 MERIDIAN BANCORP 0.072 EUR SYU1 XFRA US87161C5013 SYNOVUS FINL CORP. DL 1 0.269 EUR 9T1 XFRA CA8789501043 TECSYS INC. 0.041 EUR AUK XFRA US0235861004 AMERCO DL-,25 0.449 EUR 1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.061 EUR 12P XFRA US7080621045 PENNANTPARK INVT DL-,001 0.162 EUR AZDA XFRA US0025353006 AARON'S INC. A DL -,50 0.036 EUR 1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.063 EUR 22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.085 EUR C6JC XFRA DE0009751404 CS EUROREAL CHF 1.415 EUR GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.112 EUR 547A XFRA DK0060946788 AMBU A/S NAM. B DK -,50 0.051 EUR O1F XFRA ZAE000025284 OCEANA GRP RC-,001 0.149 EUR TRET XFRA NL0009690239 VANECK VE.GL REAL ESTATE 0.260 EUR TSWE XFRA NL0010408704 VANECK VE.SUS.WLD EQ.WE. 0.430 EUR