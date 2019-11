Finanztrends Video zu Expedia Group



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST S01 XFRA US86722A1034 SUNCOKE ENERGY INC. DL-01 0.054 EUR XFRA DE000HSH5V55 HCOB HERBMCZ 15/20 0.000 % E3X1 XFRA US30212P3038 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001 0.308 EUR UIGE XFRA DE0008483678 BW-RENTA-INTERNATIONAL-F. 0.590 EUR FHUC XFRA DE0005326144 LBBW RENTAMAX R 0.540 EUR VMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1 0.281 EUR TW1 XFRA US88031M1099 TENARIS S.A. ADR/2DL 1 0.236 EUR PBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1 0.045 EUR OCT XFRA US45768S1050 INNOSPEC INC. DL-,01 0.471 EUR COZ XFRA US1924461023 COGNIZANT TECH. SOL.A 0.181 EUR 0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001 0.054 EUR BWI XFRA US1170431092 BRUNSWICK CORP. DL-,75 0.218 EUR ALK XFRA US0116591092 ALASKA AIR GRP INC. DL 1 0.317 EUR DEVL XFRA SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1 0.200 EUR DNQ XFRA NO0010096985 EQUINOR ASA NK 2,50 0.236 EUR TW11 XFRA LU0156801721 TENARIS S.A. NA DL 1 0.118 EUR ME9 XFRA IT0000062957 MEDIOBCA EO 0,50 0.470 EUR NAH XFRA US63888P4063 NATURAL HEALTH TRENDS 0.363 EUR MLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.171 EUR 12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC. 0.327 EUR FTZ XFRA AU000000ELD6 ELDERS LTD 0.055 EUR WLN XFRA AU000000ALF9 AUSTRALIAN LEADERS FD LTD 0.016 EUR XC1 XFRA US12685J1051 CABLE ONE DL-,01 2.039 EUR 18E XFRA US2924801002 ENABLE MIDSTREAM PART.UTS 0.300 EUR C6M XFRA US2186811046 CORE-MARK HLDG DL-,01 0.109 EUR 2GOM XFRA DE000A2BPVE8 GOLFINO AG ANL. 16/23 0.008 % S6N XFRA AU000000AST5 AUSNET SERVICES SHS 0.032 EUR CWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I 0.034 EUR NMB XFRA US65158N1028 NEWMARK GRP CL.A DL-,01 0.091 EUR RER1 XFRA IT0003828271 RECORDATI SPA EO -,125 0.480 EUR L8L XFRA MX01LA040003 GRUPO LALA CL.B MN -,142 0.007 EUR 1S2 XFRA CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC. 0.133 EUR DAS XFRA IT0000076502 DANIELI + C. EO 1 0.150 EUR 1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.421 EUR T5X XFRA GB00BJT16S69 TRONOX HLDGS PLC DL -,01 0.041 EUR