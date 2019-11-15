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Zinsdifferenz-Anleihe 11d/18-11. - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 18.11.2019 - 2
15.11.19 01:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.064 EUR ME1 XFRA IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM NOM. 0.210 EUR 1T1 XFRA GB00BDSFG982 TECHNIPFMC PLC DL 1 0.118 EUR 7CO XFRA IT0005136681 COIMA RES S.P.A. 0.100 EUR CK0 XFRA GB00BDCPN049 COCA-COLA EU.PA. EO -,01 0.620 EUR GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.114 EUR THK1 XFRA SG1AJ2000005 THAKRAL CORP. LTD 0.013 EUR 821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.027 EUR XFRA DE000HLB3VM0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11C/18 0.001 % XFRA DE000HLB3VN8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11D/18 0.002 %
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|104,40 €
|104,50 €
|-0,10 €
|-0,10%
|15.11./08:50
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000HLB3VN8
|HLB3VN
|108,60 €
|97,70 €
Werte im Artikel
0,32
+1,27%
8,98
+0,90%
20,82
0,00%
9,38
0,00%
8,52
0,00%
47,35
0,00%
18,08
0,00%
13,30
0,00%
105,10
0,00%
104,40
-0,10%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|104,40 €
|-0,10%
|08:03
= Realtime
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