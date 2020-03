FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST VIGB XFRA NL0010273801 VAN.V.I.EO S.C.AAA-AA 1-5 0.050 EUR VMUS XFRA NL0011376074 VANECK VE.MO.NO.AM.EQ.WE. 0.120 EUR V3ET XFRA NL0010731816 VANECK VE.EUROP.EQU.WEIG. 0.210 EUR