Weitere Suchergebnisse zu "Legg Mason":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST IPHB XFRA ZAE000083648 IMPALA PLATINUM O.N. 0.067 EUR IUC1 XFRA ZAE000067211 IMPERIAL LOGIS.NEW RC-,04 0.090 EUR EB9 XFRA ZAE000054045 RAINBOW MINERALS RC-,05 0.269 EUR VGR XFRA US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10 0.179 EUR ZSL XFRA US83413U1007 SOLAR CAPITAL LTD DL-,01 0.366 EUR LMX XFRA US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01 0.080 EUR LGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10 0.358 EUR BUY XFRA US0865161014 BEST BUY CO. DL-,10 0.492 EUR BN92 XFRA US064058AF75 THE BK OF NY MELLON DEP.F 0.002 % KEE XFRA JP3236200006 KEYENCE CORP. 0.845 EUR NWD XFRA HK0017000149 NEW WORLD DEV. 0.016 EUR C1C XFRA FI0009013429 CARGOTEC CORP. B 0.600 EUR FOT XFRA FI0009007132 FORTUM OYJ EO 3,40 1.100 EUR DSN XFRA DK0010274414 DANSKE BK NAM. DK 10 1.137 EUR DGF XFRA CA26779X1015 DYNACOR GOLD MINES INC. 0.010 EUR 3MR XFRA US58958U1034 MERIDIAN BANCORP 0.072 EUR XFRA DE000HSH4TP2 HCOB MZC 11 14/24 0.001 % PP4A XFRA PR7331747001 POPULAR INC. NEW DL 6 0.358 EUR SL8 XFRA US83416M1053 SOLAR SENIOR CAP. DL-,01 0.105 EUR SYU1 XFRA US87161C5013 SYNOVUS FINL CORP. DL 1 0.295 EUR 9T1 XFRA CA8789501043 TECSYS INC. 0.039 EUR WN6 XFRA AU000000CAR3 CARSALES.COM 0.121 EUR 541 XFRA US00090Q1031 ADT INC. DL-,01 0.031 EUR B91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1 5.363 EUR O5O XFRA FI0009014351 ORIOLA OYJ B 0.090 EUR ISR1 XFRA DE000A254W60 ISRA VISION O.N. Z.VERK. 0.180 EUR 1JJA XFRA SE0012454072 AVANZA BK HLDG AB SK 0,50 0.212 EUR BRM1 XFRA US1101221406 BRISTOL-MYERS SQU.CV RIG. 0.132 EUR BZB XFRA NZCENE0001S6 CONTACT ENERGY LTD 0.097 EUR TCBT XFRA NL0009690247 VANECK VE.IBO.EO CORPOR. 0.050 EUR TGBT XFRA NL0009690254 VANECK VE.IB.EO S.D.1-10 0.050 EUR TRET XFRA NL0009690239 VANECK VE.GL REAL ESTATE 0.330 EUR TSWE XFRA NL0010408704 VANECK VE.SUS.WLD EQ.WE. 0.310 EUR T6ET XFRA NL0009690221 VANECK VE.GL EQUAL WEIGHT 0.170 EUR VDIV XFRA NL0011683594 VANECK VE.MO.DE.MA.DI.LE. 0.170 EUR