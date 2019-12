FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST MG9 XFRA AU000000MTS0 METCASH LTD 0.037 EUR 0OE XFRA LU1092234845 ORION ENGINEER.CARBONS SA 0.179 EUR 22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.060 EUR C128 XFRA LU0675401409 C.MSCIEM.2XD.L.T.U.ETF I 0.251 EUR D1J1 XFRA LU0553164731 DJE-ZINS+DIVIDENDE PA EUR 2.240 EUR LU9K XFRA LU0858224032 DJE CONCEPT PA 0.410 EUR XFRA DE000HLB1V73 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12B/14 0.001 % C099 XFRA LU1275255799 CS.CO.C.EX-AG.M.E.H.ETF I 0.220 EUR E570 XFRA LU1275254636 C-COM.10Y US-T.FUT.TR E.I 0.358 EUR E571 XFRA LU1275254800 C-COM.10Y US-T.FU.S.T.E.I 0.349 EUR E572 XFRA LU1275255286 C-COM.US-T.BD FUT.S.T.E.I 0.331 EUR FS5 XFRA US3026351078 FS KKR CAP CORP. DL -,001 0.170 EUR XQB XFRA US02208R1068 ALTRA INDL MOTION DL-,001 0.152 EUR 8BK XFRA US0925331086 BLACKROCK C.INVT. DL-,001 0.125 EUR E043 XFRA LU1104579369 COMST.-LEVDAX X2 UC.ETF I 0.040 EUR WC41 XFRA CA9604105044 WESTJET AIRLINES VTG SHS 0.095 EUR AS4 XFRA PTCOR0AE0006 CORT.AMORIM SGPS NAM.EO 1 0.085 EUR 2HK XFRA KYG451581055 HKBN LTD HD -,0001 0.041 EUR FPB XFRA US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA 0.054 EUR LU9Q XFRA LU1227570055 DJE-MITTELST.+INNOV.PA EO 0.450 EUR