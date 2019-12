Finanztrends Video zu Telefonica



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST LU9S XFRA LU0828771344 DJE-DIV.+SUBSTANZ PA(EUR) 3.740 EUR LU9F XFRA LU0350835707 DJE-AGR.+ERNAEH.PA(EO) 0.550 EUR LU9D XFRA LU0159549145 DJE-ALPHA GL.INH.PA (EO) 0.770 EUR LU9G XFRA LU0159549814 DJE - SHORT TERM BD PAEO 1.930 EUR XFRA DE000HLB1WT7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/14 0.001 % LU9H XFRA LU0374456654 DJE-ASIA HIGH DIVID.PA EO 5.070 EUR LU94 XFRA LU0188853955 DJE REAL ESTATE INH P 0.812 EUR LU91 XFRA LU0165251116 LUXTOPIC-AKT.EUROPA INH.A 0.100 EUR LU98 XFRA LU0159550077 DJE-GOLD+RESS.INH.PA(EO) 0.440 EUR LU95 XFRA LU0159549574 DJE-RENTEN GL.INH.PA(EO) 2.700 EUR LU9A XFRA LU0159548683 DJE-EUROPA INH.PA(EO) 1.100 EUR 3XRA XFRA US98417P1057 XINYUAN REAL ESTATE ADR 1 0.089 EUR WY8 XFRA US91359E1055 UNIVERSAL HEALTH RLTY SBI 0.613 EUR TNE2 XFRA US8793822086 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1 0.199 EUR RN6 XFRA US75970E1073 RENASANT CORP. DL 5 0.197 EUR PU7 XFRA US7458671010 PULTE GROUP INC. DL -,01 0.107 EUR HU3 XFRA US4461501045 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 0.134 EUR GR3 XFRA US3976241071 GREIF INC. CL.A 0.394 EUR LU99 XFRA LU0185172052 DWS CONC. DJE RESP.INV.LD 0.760 EUR BS7 XFRA US1090431099 BRIGGS STRAT. CORP DL-,01 0.045 EUR 5X63 XFRA LU0530124006 C.-CO.BU.-F.D.S.T.U.ETF I 0.120 EUR 5X62 XFRA LU0530119774 COMS.-CO.B.-F.S.T.U.ETF I 0.210 EUR 5X61 XFRA LU0530118024 C.S.-COM.B.-F.L.T.U.ETF I 0.990 EUR 5X60 XFRA LU0508799334 C.S.-COM.BU.-FU.T.U.ETF I 0.610 EUR CD91 XFRA LU0488317701 C.S.-NYSE AR.GO.B.U.ETF I 0.063 EUR C540 XFRA LU0488317610 C.-IB.E.G.C.C.O.T.U.ETF I 0.730 EUR CD48 XFRA LU0444605306 COMS.-PSI20 LEVER.U.ETF I 0.020 EUR CD47 XFRA LU0444605215 COMST.-PSI 20 UCITS ETF I 0.020 EUR C090 XFRA LU0419741177 CS.CO.C.EX-AG.EWT.U.ETF I 0.331 EUR C053 XFRA LU0392496930 CS-EO SX50DL.LEVE.U.ETF I 0.090 EUR VIS XFRA ES0184262212 VISCOFAN SA INH. EO 0,70 0.650 EUR TNE5 XFRA ES0178430E18 TELEFONICA INH. EO 1 0.200 EUR B2O XFRA ID1000137201 CIKARANG LISTRINDO RP 200 2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 1.577 EUR H5V XFRA BE0003760742 HOME INVEST BELGIUM 3.750 EUR