Weitere Suchergebnisse zu "HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 50E XFRA SG2G02994595 SPH REIT UTS 0.010 EUR 31L XFRA BMG864081044 SYLVANIA PLAT. DL 0,01 IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.401 EUR EUNJ XFRA IE00B4WXJD03 ISHSIII-MSCI P.EX-J.DLDIS 0.433 EUR LTG XFRA GB00B4T7HX10 LEARNING TECH.GR.LS-00375 0.003 EUR 1QG XFRA GB00B012BV22 MARSHALLS PLC LS -,25 0.054 EUR H41N XFRA DE000A2PMZG1 HSBC MSCI SAUD.AR.20/35DZ 0.201 EUR H41I XFRA DE000A2JG4F7 HSBC ECON.SC.WORLDW.EQ DZ 0.107 EUR H41J XFRA DE000A2JG4G5 HSBC M.FAC.WORLDW.EQU. DZ 0.098 EUR EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.021 EUR H41K XFRA DE000A2N5QJ3 HSBC ETF.MSCI CHIN.A I.U, 0.081 EUR B3N XFRA GB0005790059 MENZIES PLC -JOHN- LS-,25 0.069 EUR IWLE XFRA IE00BKBF6H24 ISHSIII-CORE MSCI WLD EHD 0.030 EUR