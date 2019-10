Weitere Suchergebnisse zu "PerkinElmer":

Finanztrends Video zu Procter & Gamble



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST H4ZJ XFRA DE000A1C9KL8 HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ 0.094 EUR H4ZW XFRA DE000A1JF7T3 HSBC MSCI EM L.A.U.ETF DZ 0.107 EUR H4Z9 XFRA DE000A1JXC60 HSBC MSCI KOREA UC.ETF DZ 0.081 EUR H4ZL XFRA DE000A1JXC78 HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DZ 0.158 EUR H410 XFRA DE000A1JXC94 HSBC MSCI EM UC. ETF DZ 0.077 EUR AFH XFRA US91732J1025 US ECOLOGY INC. DL-01 0.163 EUR PRG XFRA US7427181091 PROCTER GAMBLE 0.677 EUR PKN XFRA US7140461093 PERKINELMER INC. DL 1 0.064 EUR MRS XFRA US6177001095 MORNINGSTAR INC. DL-,01 0.254 EUR LNN XFRA US5260571048 LENNAR CORP.A DL-,10 0.036 EUR SCF XFRA US36829G1076 GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016 1.290 EUR WOO XFRA US3448491049 FOOT LOCKER DL-,01 0.345 EUR EM4 XFRA US29084Q1004 EMCOR GRP INC. DL-,01 0.073 EUR AKOB XFRA US29081P3038 EMBOTELL. ANDINA ADR B/6 0.180 EUR OLD XFRA US22410J1060 CRACKER BARREL OLD DL-,01 1.180 EUR BMI XFRA US0556301077 BP PRUDHOE BAY ROLTY UBI 0.304 EUR AQ8 XFRA US00508Y1029 ACUITY BRANDS INC. DL-,01 0.118 EUR CEI XFRA NL0000200384 CORE LABORATORIES EO-,04 0.499 EUR KRZ XFRA IE0004906560 KERRY GRP PLC A EO-,125 0.235 EUR QS2A XFRA GB00B1WY2338 SMITHS GROUP PLC LS -,375 0.365 EUR LO6A XFRA GB00B17MMZ46 LOOKERS PLC LS -,05 0.017 EUR PHQ XFRA GB0008481250 PHOTO-ME INTL PLC LS-,005 0.054 EUR BSP XFRA GB0002634946 BAE SYSTEMS PLC LS-,025 0.108 EUR EL8 XFRA GB00B8HHWX64 ELAND OIL+GAS PLC LS 0,10 0.011 EUR IBCQ XFRA IE00B9M6SJ31 ISHSVI-G.C.BD EO H DIST 1.422 EUR IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.356 EUR IS0Z XFRA IE00B87G8S03 ISHSVI-G.AAA-AA G.B.DL D 0.364 EUR IS3B XFRA IE00B87RLX93 ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD 0.600 EUR RI6 XFRA AU000000RIC6 RIDLEY CORP. LTD 0.017 EUR TEL1 XFRA BMG8162K1137 SIHUAN PHARMAC.GRP HD-,01 0.001 EUR IDG XFRA AU000000IMD5 IMDEX LTD 0.012 EUR WD1 XFRA US9292361071 WD-40 CO. DL -,001 0.554 EUR OXD XFRA US6914973093 OXFORD IND. DL 1 0.336 EUR 13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.186 EUR MGE XFRA AU000000AVG6 AUSTRALIAN VINTAGE LTD 0.012 EUR