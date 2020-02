Finanztrends Video zu Metro St



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST U2IM XFRA DE0009848473 JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS 0.100 EUR U2IP XFRA DE0009848424 FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS 0.010 EUR UIGY XFRA DE0009790766 HP+P EURO SELECT UI FDS A 0.100 EUR G4NC XFRA AT0000973029 H+A PRIME VALUES INC.A EO 1.750 EUR G4NA XFRA AT0000803689 H+A PRIME VAL.GROWTH EO A 1.800 EUR U2IG XFRA DE0009781872 STARCAPITAL BONDVALU.UI A 0.600 EUR XFRA DE000HLB5LT1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/18 0.001 % OY3 XFRA NO0010657448 OCEAN YIELD ASA NK 10 0.176 EUR H09 XFRA SG2D00968206 HUTCHISON PORT HLDGS UTS 0.006 EUR UI2Y XFRA DE000A1C5D88 MERCK FINCK STIFT.BALA.UI 2.000 EUR WXIE XFRA DE000A1C2XN2 BER.ACTIVEQ EUROZONE EQ.R 2.600 EUR EXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.GOV.GER.0-1Y U.ETF 0.214 EUR EXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.235 EUR EXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 0.968 EUR EXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.378 EUR EXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.240 EUR EXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.204 EUR EXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.220 EUR UI01 XFRA DE000A1J9A74 AKTIEN SUEDEUROPA UI 0.100 EUR UI25 XFRA DE000A0EQ5Q6 MERCK FINCK VA.AK.RE.UI A 2.000 EUR 0BS XFRA AU000000BAP9 BAPCOR LTD. 0.050 EUR B4B XFRA DE000BFB0019 METRO AG ST O.N. 0.700 EUR B4B3 XFRA DE000BFB0027 METRO AG VZO O.N. 0.700 EUR UI28 XFRA DE000A0MYG12 LEONARDO UI G 2.900 EUR HDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 0.332 EUR NQ60 XFRA DE000A0M03Y9 VP NACHHALTIG 70 AK 1 0.760 EUR NQ67 XFRA DE000A0M03U7 VP NACHHALTIG 50 AK1EO 0.784 EUR ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.072 EUR NQ6X XFRA DE000A1W9BL3 AM.MULT.MANA.BEST SEL.ADA 0.430 EUR YFP7 XFRA DE000A0YFQ92 BKC TREUHAND PORTFOLIO I 2.150 EUR