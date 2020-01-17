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FRONT YARD RESID.B DL-,01 - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 17.01.2020 - 2




17.01.20 01:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST DWWU XFRA DE0008490145 DWS ZUER.INV.AKT.SCHW. 2.020 EUR GA8 XFRA US3841091040 GRACO INC. DL 1 0.157 EUR CAT1 XFRA US1491231015 CATERPILLAR INC. DL 1 0.923 EUR LCM XFRA MHY1771G1026 COSTAMARE INC. DL-,0001 0.090 EUR FK8Z XFRA DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANC.CF 0.100 EUR EV1 XFRA KYG2119W1069 CHINA EVERGRANDE GROUP 0.182 EUR 41A XFRA US35904G1076 FRONT YARD RESID.B DL-,01 0.134 EUR PKE XFRA US70014A1043 PARK AEROSPAC.COR. DL-,10 0.896 EUR

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US35904G1076 A2JEAE 11,80 € 8,13 €
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