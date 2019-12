FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST DJE3 XFRA LU0256883843 AGIF-EOLAND EQU.GRTH I EO 13.476 EUR OD5K XFRA DE000A0NFZR1 FVM-CLASSIC UI 0.060 EUR 9HI XFRA US4315711089 HILLENBRAND IND. 0.190 EUR AZHI XFRA LU0348744763 AGIF-INDONESIA EQU.A DL 0.017 EUR AZHQ XFRA LU0256880153 AGIF-EUR.EQU.GRTH I EO 17.056 EUR WXI1 XFRA DE0005896922 V/A STIFTUNGSFONDS UI 0.800 EUR KA1 XFRA US4835481031 KAMAN CORP.-COM. DL 1 0.179 EUR AH80 XFRA LU0414045582 AGIF-ALL.EUR.EQU.DIV. AEO 4.071 EUR DJEF XFRA LU0293315023 AGIF-EUR.SM.CAP EQ.A EO 0.627 EUR UQ2G XFRA LU0348735423 AGIF-H.KONG EQU.A DL 1.009 EUR DJE7 XFRA LU0811903136 AGIF-EUR.EQU.GRTH P2 EO 15.711 EUR XFRA XS1071411547 GALAPAGOS 14/21 FLR REGS 0.000 % XFRA XS1071420027 GALAPAGOS HLDG 14/22 REGS 0.000 % DJEC XFRA LU0256839944 AGIF-EOLAND EQU.GRTH A EO 0.643 EUR NEQA XFRA FR0012799229 QUADIENT 15-UND. CV FLR 0.975 EUR IEG8 XFRA LU0119216710 NN(L)-GL.SUST.EQU. PDIS 0.470 EUR 3AJ XFRA SE0012141687 SKISTAR AB O.N. 0.335 EUR AH8H XFRA LU0348798009 AGIF-THAILAND EQU.A EO 2.211 EUR K1A8 XFRA AT0000799861 KEPLER VORSORGE REN.ANT.A 1.000 EUR IEGD XFRA LU0146258529 NN(L)-GL.HGH DIV. DEO 33.200 EUR XFRA DE000HLB3WA3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12B/18 0.001 % XFRA DE000HLB3WB1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12C/18 0.001 % ZZR6 XFRA LU0348814566 AGIF-T.RTN ASIAN EQU.A EO 0.337 EUR 60A XFRA IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC DL 1 0.242 EUR ME64 XFRA IE0003722711 METZLER-METZ.JAPAN EQ. A 0.200 EUR 0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.447 EUR AZHA XFRA LU0908554255 AGIF-A.EUR.EQ.GRO.SEL.AEO 0.449 EUR 0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.447 EUR K1AN XFRA AT0000969787 KEPLER VORSORGE MIX.R A 1.000 EUR ZZR8 XFRA LU1479563717 AGIF-ALLIANZ THEMATIC.AEO 0.413 EUR AH8Z XFRA LU0856992614 AGIF-AL.AD.FX.IN.SH.D.AEO 0.995 EUR V4IL XFRA AT0000A23QM8 C-QUADR.CROSS.BOND R AA 2.500 EUR UQ2C XFRA LU0342677829 AGIF-ALL.GL.EQ.UNCON.A EO 1.057 EUR ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.073 EUR AZHB XFRA LU1508476725 AGIF-GLO.EQ.INSIGHTS A EO 0.331 EUR