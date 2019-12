FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 8TC XFRA US09259E1082 BLACKROCK TCP CAP.DL-,001 0.323 EUR K1AR XFRA AT0000722640 KEPLER VORSORGE MIX.R T 0.367 EUR ZZRA XFRA LU1548497186 AGIF-A.GL.ART.INTEL.A EO 0.376 EUR ZZRZ XFRA LU0348723411 AGIF-GL.HI-TECH GRTH A DL 0.072 EUR ZZR7 XFRA LU1019989323 AGIF-AL.DY.MU.A.S.50 A EO 0.428 EUR