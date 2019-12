FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XPH XFRA US0320951017 AMPHENOL CORP. A DL-,001 0.225 EUR SGM XFRA NL0000226223 STMICROELECTRONICS 0.054 EUR UIGD XFRA DE000A0M7WP7 RW PORTFOLIO STRATEGIE UI 1.800 EUR UQ2M XFRA LU0348804922 AGIF-TIGER A EO 0.996 EUR AH82 XFRA LU0348825174 AGIF-CHINA EQUITY A EO 0.411 EUR UQ29 XFRA LU0348798264 AGIF-THAILAND EQU.A DL 0.151 EUR UQ27 XFRA LU0348783233 AGIF-ORIENTAL INCOME A DL 0.332 EUR UQ26 XFRA LU0348766576 AGIF-LITTLE DRAGONS A DL 0.307 EUR UQ28 XFRA LU0348744680 AGIF-INDONESIA EQU.A EO 1.208 EUR YT2A XFRA ES0109427734 ATRESMED.C.D.M.D.C.EO-,75 0.200 EUR ALW2 XFRA LU1111122583 AGIF-AL.EU.EQ.DI.AKTZA2EO 4.045 EUR EXXW XFRA DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.493 EUR EXXV XFRA DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.049 EUR EXXT XFRA DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.076 EUR EXXU XFRA DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.188 EUR EXSE XFRA DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.100 EUR EXXX XFRA DE000A0D8Q23 ISHARES ATX UCITS ETF 0.011 EUR EXSI XFRA DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.083 EUR EXI3 XFRA DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.696 EUR EXI2 XFRA DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.130 EUR EXSD XFRA DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.207 EUR EXSC XFRA DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.190 EUR EXW1 XFRA DE0005933956 ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF 0.106 EUR EXW3 XFRA DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.151 EUR EXSA XFRA DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.185 EUR EXHE XFRA DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.137 EUR MX5 XFRA CA59151K1084 METHANEX CORP. 0.323 EUR 4M7A XFRA CA5589122004 MAGELLAN AEROSPACE CORP. 0.072 EUR C7W XFRA CA13677F1018 CDN WESTERN BANK 0.191 EUR RKCI XFRA AT0000805361 RAIFF.NACHHALTIGK.-MIX RT 0.182 EUR AH8X XFRA LU0766462104 AGIF-A.INC.+GWTH A H2-EO 5.987 EUR UI2D XFRA DE000A0MQR01 SARASIN-FAIRINVEST-UN.-A 0.600 EUR ZZRB XFRA LU0585535577 CB GELDMKT DTSCHLAND P EO 6.965 EUR DJE3 XFRA LU0256883843 AGIF-EOLAND EQU.GRTH I EO 13.476 EUR OD5K XFRA DE000A0NFZR1 FVM-CLASSIC UI 0.060 EUR