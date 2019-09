Finanztrends Video zu PetroChina



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST HJ33 XFRA DE000A0NEKQ8 ARAMEA RENDITE PLUS A 5.500 EUR HJ31 XFRA DE000A0NEKF1 ARAMEA STRATEGIE I 4.000 EUR K1A5 XFRA AT0000675665 KEPLER ETHIK AKTIENF. T 0.806 EUR K1A4 XFRA AT0000675657 KEPLER ETHIK AKTIENF. A 3.000 EUR UI29 XFRA DE000A0Q4G39 MC 1 UNIVERSAL R 1.180 EUR TN8 XFRA US8835561023 THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 0.171 EUR SGMR XFRA US8610121027 STMICROELECTRONICS NY 1 0.054 EUR RTS2 XFRA US8181503025 SEVERSTAL GDR S OCT2006 1 0.369 EUR SJM XFRA US5562691080 STEVEN MADDEN DL-,0001 0.126 EUR HU3 XFRA US4461501045 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 0.135 EUR HAR XFRA US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.338 EUR GR3 XFRA US3976241071 GREIF INC. CL.A 0.397 EUR ECJ XFRA US2788651006 ECOLAB INC. DL 1 0.415 EUR XPH XFRA US0320951017 AMPHENOL CORP. A DL-,001 0.225 EUR AINN XFRA US0268747849 AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 0.288 EUR SGM XFRA NL0000226223 STMICROELECTRONICS 0.054 EUR W1U XFRA KYG9463P1081 WASION HOLDINGS HD-,01 0.007 EUR HGNC XFRA KYG4402L1510 HENGAN INTL GRP HD-,10 0.128 EUR CKW XFRA HK0560006634 CHU KONG SHIP.ENT.(GR.)CO 0.003 EUR EXXW XFRA DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.396 EUR EXXV XFRA DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.214 EUR EXXT XFRA DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.028 EUR EXXU XFRA DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.599 EUR EXSE XFRA DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.254 EUR EXXX XFRA DE000A0D8Q23 ISHARES ATX UCITS ETF 0.420 EUR EXSI XFRA DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.602 EUR EXI3 XFRA DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.416 EUR EXI2 XFRA DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.083 EUR EXSD XFRA DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.668 EUR EXSC XFRA DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.388 EUR EXW1 XFRA DE0005933956 ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF 0.579 EUR EXW3 XFRA DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.252 EUR EXSA XFRA DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.414 EUR EXHE XFRA DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.138 EUR PC6 XFRA CNE1000003W8 PETROCHINA CO. LTD H YC 1 0.001 EUR