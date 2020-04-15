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GENFIT 17/22 CV - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 16.04.2020 - 2
15.04.20 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.326 EUR EUNJ XFRA IE00B4WXJD03 ISHSIII-MSCI P.EX-J.DLDIS 0.206 EUR 1IV XFRA GB0007669376 ST.JAMES'S PLACE LS-,15 0.358 EUR EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.019 EUR XUPA XFRA FR0013286903 GENFIT 17/22 CV 0.518 EUR IWLE XFRA IE00BKBF6H24 ISHSIII-CORE MSCI WLD EHD 0.018 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|22,26 €
|22,16 €
|0,10 €
|+0,45%
|15.04./08:31
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|FR0013286903
|A19QUY
|29,55 €
|15,24 €
Werte im Artikel
22,26
+0,45%
9,52
0,00%
92,47
0,00%
32,99
0,00%
9,06
0,00%
4,80
-0,28%
= Realtime
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