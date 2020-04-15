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GENFIT 17/22 CV - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 16.04.2020 - 2




15.04.20 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.326 EUR EUNJ XFRA IE00B4WXJD03 ISHSIII-MSCI P.EX-J.DLDIS 0.206 EUR 1IV XFRA GB0007669376 ST.JAMES'S PLACE LS-,15 0.358 EUR EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.019 EUR XUPA XFRA FR0013286903 GENFIT 17/22 CV 0.518 EUR IWLE XFRA IE00BKBF6H24 ISHSIII-CORE MSCI WLD EHD 0.018 EUR

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
22,26 € 22,16 € 0,10 € +0,45% 15.04./08:31
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
FR0013286903 A19QUY 29,55 € 15,24 €
Werte im Artikel
22,26 plus
+0,45%
9,52 plus
0,00%
92,47 plus
0,00%
32,99 plus
0,00%
9,06 plus
0,00%
4,80 minus
-0,28%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
München 22,26 € +0,45%  08:02
Frankfurt 22,02 € -0,93%  08:13
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