FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.022 EUR 45R XFRA US38983D3008 GREAT AJAX CORP. DL -,01 0.287 EUR ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.069 EUR 68S XFRA US83418M1036 SOLARIS OILFIELD A DL-,01 0.094 EUR 0QN XFRA US03990B1017 ARES MNGMT CORP.CL.A 0.359 EUR MA2 XFRA AU000000MAH3 MACMAHON HLDGS LTD 0.001 EUR 20Y XFRA AU000000DTL4 DATA'3 LTD 0.029 EUR 8TC XFRA US09259E1082 BLACKROCK TCP CAP.DL-,001 0.323 EUR