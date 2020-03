FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST FHUW XFRA DE0009780536 LBBW FDSPORTFOLIO WACHST. 0.040 EUR FHUV XFRA DE0009780528 LBBW FDSPORTFOLIO RENDITE 0.040 EUR FHUU XFRA DE0009780510 LBBW FDSPORTF.KONTINUIT. 0.040 EUR FHUA XFRA DE0009780411 LBBW DIVID.STRAT.EUROL.R 1.210 EUR FHUK XFRA DE0009780221 LBBW AKTIEN EUROPA 0.620 EUR FHUF XFRA DE0009766964 LBBW RENTEN EURO FLEX 0.160 EUR FHUQ XFRA DE0009766881 LBBW MULTI GLOBAL R 0.060 EUR FHUR XFRA DE0009766832 LBBW GELDMARKTFONDS R 0.030 EUR FHUH XFRA DE0008484650 LBBW AKTIEN DEUTSCHLAND 1.040 EUR OG73 XFRA DE0005326482 LBBW ROHSTOFFE+RESSOURCEN 0.020 EUR RK1Z XFRA AT0000859541 RAIFFEISEN-EO-SHTT.R.RAST 0.620 EUR FHUM XFRA DE000A0NAUM4 LBBW DIVID.STRAT.EUROL.I 4.820 EUR QACL XFRA XS0214398199 BARCL.BK N-C CALL.PREF. 0.000 % W3U XFRA US9598021098 WESTERN UNION CO. DL-,01 0.200 EUR WRI XFRA US9396531017 WASHINGTON REIT SBI 0.267 EUR WY8 XFRA US91359E1055 UNIVERSAL HEALTH RLTY SBI 0.610 EUR UVD XFRA US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY DL-,01 0.133 EUR F1EF XFRA US31620R3030 FIDELITY NATL FINL. FNF 0.294 EUR SGMR XFRA US8610121027 STMICROELECTRONICS NY 1 0.053 EUR SL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01 0.107 EUR RSO XFRA US7782961038 ROSS STRS INC. DL-,01 0.254 EUR RN6 XFRA US75970E1073 RENASANT CORP. DL 5 0.196 EUR RA6 XFRA US7549071030 RAYONIER INC. 0.240 EUR PY9 XFRA US73179P1066 POLYONE CORP. DL-,01 0.180 EUR NJ1 XFRA US6460251068 NEW JERSEY RES DL2,50 0.278 EUR MT9 XFRA US5730751089 MARTEN TRANSP.LTD DL-,01 0.036 EUR SJM XFRA US5562691080 STEVEN MADDEN DL-,0001 0.133 EUR EPG XFRA US2836778546 EL PASO ELECTRIC CO 0.343 EUR ECJ XFRA US2788651006 ECOLAB INC. DL 1 0.418 EUR FQI XFRA US2538681030 DIGITAL REALTY TR. DL-,01 0.997 EUR HRB XFRA US0936711052 BLOCK -HR- INC. 0.231 EUR XPH XFRA US0320951017 AMPHENOL CORP. A DL-,001 0.222 EUR SGM XFRA NL0000226223 STMICROELECTRONICS 0.053 EUR ZVR XFRA DK0010274844 SOLAR AS B DK 100 1.873 EUR MVV1 XFRA DE000A0H52F5 MVV ENERGIE AG NA O.N. 0.900 EUR