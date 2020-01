FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 3ER XFRA US91734M1036 US ECOLOGY INC. DL-,01 0.162 EUR H4ZJ XFRA DE000A1C9KL8 HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ 0.075 EUR H4ZR XFRA DE000A1JF7N6 HSBC MSCI CANADA U.ETF DZ 0.148 EUR H4ZS XFRA DE000A1JF7P1 HSBC MSCI MEX.CAP.U.ETFDZ 0.324 EUR H4ZW XFRA DE000A1JF7T3 HSBC MSCI EM L.A.U.ETF DZ 0.198 EUR SA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.476 EUR QUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.346 EUR PKN XFRA US7140461093 PERKINELMER INC. DL 1 0.063 EUR PNP XFRA US6934751057 PNC FINL SERVICES GRP DL5 1.033 EUR ME5A XFRA US5915202007 METHODE ELECTR. DL-,50 0.099 EUR GDX XFRA US3695501086 GENL DYNAMICS CORP. DL 1 0.916 EUR WOO XFRA US3448491049 FOOT LOCKER DL-,01 0.341 EUR NER XFRA US29274F1049 ENEL AMERICAS SA ADR/50 0.073 EUR EPN XFRA US29244T1016 ENEL GENERACION CL ADR/30 0.080 EUR EM4 XFRA US29084Q1004 EMCOR GRP INC. DL-,01 0.072 EUR AKOB XFRA US29081P3038 EMBOTELL. ANDINA ADR B/6 0.173 EUR EO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.258 EUR OLD XFRA US22410J1060 CRACKER BARREL OLD DL-,01 1.168 EUR CI2 XFRA US1380981084 CANTEL MED CORP. DL-,10 0.094 EUR BMI XFRA US0556301077 BP PRUDHOE BAY ROLTY UBI 0.381 EUR AQ8 XFRA US00508Y1029 ACUITY BRANDS INC. DL-,01 0.117 EUR S8V XFRA MHY756381098 SEASPAN CORP. DL-,01 0.112 EUR ZPRC XFRA IE00BNH72088 SPDR T.R.GBL CONV.BD D 0.082 EUR OVW XFRA GB0007990962 SHAFTESBURY PLC LS-,25 0.044 EUR 0LC XFRA GB0000536739 ASHTEAD GRP PLC LS-,10 0.083 EUR XGR2 XFRA GB00BD6K4575 COMPASS GROUP LS-,1105 0.314 EUR 9CD1 XFRA JE00BF0XVB15 CALEDONIA MINING O.N. H4ZG XFRA DE000A1C22N1 HSBC MSCI BRAZ.UC.ETF DZ 0.283 EUR H4ZF XFRA DE000A1C22M3 HSBC S+P 500 UCITS ETF DZ 0.225 EUR H4ZD XFRA DE000A1C22K7 HSBC MSCI USA UCITS ETFDZ 0.185 EUR IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.342 EUR FFX XFRA CA3039011026 FAIRFAX FINL HLDGS SV 8.985 EUR SOL XFRA BE0003470755 SOLVAY S.A. A 1.500 EUR XFRA XS0357998268 MITS.UFJ(LUX) 08/99 FLRCV 0.000 % WD1 XFRA US9292361071 WD-40 CO. DL -,001 0.602 EUR