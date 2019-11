FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST ELF4 XFRA DE0009786129 DEKA AKTIENFDS RHEINED.GL 0.500 EUR HO9 XFRA US4042511000 HNI CORP. DL 1 0.277 EUR QGU XFRA US7473011093 QUAD GRAPHICS INC. CL. A 0.136 EUR UI20 XFRA DE000A1J9BC9 SENTIX FONDS AKTIE.DTLD 1.520 EUR XFRA GB00BYWLQZ51 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 % XFRA GB00BYWLR290 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 % LN3 XFRA US47233W1099 JEFFERIES FINL GRP DL 1 0.114 EUR K1AL XFRA AT0000653670 KEPLER SMALL CAP AKT. T 1.572 EUR CW1 XFRA CA18538U1066 CLEARWATER SEAFOODS INC. 0.034 EUR 5JB1 XFRA US48138V1052 JUMBO SA UNSP.ADR/1 O.N. 0.281 EUR G8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.136 EUR XFRA US726503AE55 PLAINS A.PIPE. 17/UND.FLR 27.864 EUR AXJ XFRA US0545611057 AXA EQUIT. HLDGS DL-,01 0.136 EUR D6RM XFRA DE000DK2CDS0 DEKA-DIVID.STRATEG.CF(A) 2.700 EUR ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.074 EUR EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.020 EUR M3AC XFRA DE0005321079 MONEGA CHANCE 0.124 EUR 35OB XFRA US8112461079 SCULPTOR CAP MGMT CL. A 0.027 EUR TZB4 XFRA SE0012455202 TETHYS OIL AB AK SK-,0417 0.094 EUR LQ62 XFRA DE0009797639 ALL.STRATEG.WACHST.A2 EUR 0.789 EUR