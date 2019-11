FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST UNBA XFRA SE0007871645 KINDRED GR.PLC LS-,000625 0.290 EUR ABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.364 EUR SGR XFRA SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05 0.003 EUR G9N1 XFRA MX01GA000004 GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B 0.197 EUR 7AA XFRA LU0569974404 APERAM S.A. 0.438 EUR MWX XFRA KYG6074A1085 MEWAH INTL INC. DL-,001 0.003 EUR J7NE XFRA AT0000497409 SCHOELLERBK ZINSSTR.PL. A 0.600 EUR EXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.GOV.GER.0-1Y U.ETF 0.156 EUR EXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.241 EUR EXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 0.984 EUR EXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.361 EUR EXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.253 EUR EXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.213 EUR EXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.226 EUR A78 XFRA CA8520661098 SPROTT INC. 0.021 EUR PA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.032 EUR BU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.455 EUR JHA XFRA AU000000JHX1 JAMES HARDIE INDUSTR.CUFS 0.091 EUR 7ER XFRA AU000000EPW7 ERM POWER LTD 0.052 EUR 6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01 0.068 EUR R66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.819 EUR XFRA GB00BYWLR183 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 % DI3G XFRA DE0009797274 ALL.STR.FDS WACHSTUM PLUS 1.464 EUR OXM5 XFRA DE000DWS08X0 BETHMANN NACHHALTIGKEIT 1.710 EUR M3AJ XFRA DE0005321087 MONEGA ERTRAG 0.204 EUR DI3E XFRA DE0009797258 ALL.STRATEGIEFDS BALANCE 0.876 EUR DI3F XFRA DE0009797266 ALL.STRATEGIEFDS WACHSTUM 1.158 EUR 3UB XFRA US90353W1036 UBIQUITI INC. 0.273 EUR J7N6 XFRA AT0000820378 SCHOELLERBK AKTIENF.VAL.T 1.870 EUR BOO XFRA US0942351083 BLOOMIN' BRANDS DL-,01 0.091 EUR DEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 0.273 EUR EZTT XFRA DE000A0YCBQ8 ODDO BHF MONEY MKT DR-EUR 0.200 EUR XRHA XFRA LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P 0.250 EUR CO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01 0.114 EUR DZF0 XFRA DE000A2DTM69 DER ZUKUNFTSFONDS A 0.180 EUR