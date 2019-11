Finanztrends Video zu Chevron



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST HG4N XFRA DE0008480468 VPV-SPEZIAL AMUNDI A DA 1.340 EUR EZTC XFRA DE0008478058 ODDO BHF FRANKF.-E.DR-EUR 1.250 EUR HG40 XFRA DE0008472440 VPV-RENT AMUNDI A DA 0.216 EUR CXWK XFRA DE0008471095 GOTHAER EURO-RENT 0.551 EUR RK1P XFRA AT0000986377 RAIFF.-EUROPA-AKTIEN R A 4.090 EUR J7N1 XFRA AT0000944806 SCHOELLERBANK KURZINV. A 0.050 EUR J7N4 XFRA AT0000913942 SCHOELLERBK AKTIENF.VAL.A 4.000 EUR J7N3 XFRA AT0000913926 SCHOELLERBK ANLEIHEFDS A 0.800 EUR J7N5 XFRA AT0000902424 SCHOELLERBK VORSORGEFDS A 0.600 EUR RK1L XFRA AT0000859509 RAIF.-NACHHAL.-RENT (R)A 0.070 EUR FP81 XFRA AT0000857768 IQAM SHORTTERM EUR RA 0.450 EUR FP86 XFRA AT0000857743 IQAM SRI SPARTRUST M RA 1.150 EUR RK14 XFRA AT0000805387 RAIFF.-EUROPA-AKTIEN R T 1.372 EUR RKCE XFRA AT0000764162 RAIFF.-PAZIFIK-AKT.(R)T 0.176 EUR RK1W XFRA AT0000764154 RAIFF.-PAZIF.-AKT.(R)A ST 2.000 EUR D1WA XFRA AT0000704176 DWS AUSTRIA VERMOEGENS. T 0.652 EUR UI2 XFRA US4884011002 KEMPER CORP. DL-,10 0.255 EUR WW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.148 EUR PYA XFRA US9467601053 WAYSIDE TECHNOL.GRP DL-01 0.155 EUR UPAB XFRA US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.873 EUR UPH XFRA US90337L1089 US PHYSIC.THERAPY DL-,01 0.273 EUR SOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 0.564 EUR SS1A XFRA US8068821060 SCHNITZER STEEL A DL 1 0.171 EUR RYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50 0.510 EUR OK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01 0.273 EUR J7N0 XFRA AT0000612692 SCHOELLERBK AKT.WAEHRG.T 0.643 EUR MUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1 0.227 EUR LS2 XFRA US50216C1080 LSI INDUSTRIES INC. 0.045 EUR KLA XFRA US4824801009 KLA CORP. DL -,001 0.773 EUR OLZ XFRA US45031U1016 ISTAR INC. A DL -,001 0.091 EUR DL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1 0.273 EUR FG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01 2.147 EUR CHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 1.083 EUR CLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1 0.455 EUR BHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1 0.487 EUR