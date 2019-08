FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST CGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002 0.045 EUR A2A XFRA US03836W1036 AQUA AMERICA INC. DL-,50 0.210 EUR AG31 XFRA US0376123065 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A 0.447 EUR ADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.098 EUR RYTB XFRA SG1V12936232 STARHUB LTD 0.015 EUR OCBA XFRA SG1S04926220 OVERS.-CHINESE SD-,50 0.161 EUR UOB XFRA SG1M31001969 UTD OV. BK SD 1 0.355 EUR D2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP.NEW DL -,001 0.845 EUR AY7A XFRA KYG0535Q1331 ASM PAC.TECHN. NEW HD-,10 0.148 EUR PRVA XFRA GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FIN.LS-17868339 0.097 EUR NGLB XFRA GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN DL-,54945 0.555 EUR FEX XFRA GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0.059 EUR KYC XFRA GB00B1CRLC47 MONDI PLC EO -,20 0.273 EUR R6C3 XFRA GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 0.420 EUR PES XFRA GB0006776081 PEARSON PLC LS-,25 0.065 EUR LGI XFRA GB0005603997 LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 0.053 EUR GU8 XFRA GB0002162385 AVIVA PLC LS-,25 0.103 EUR 0LC XFRA GB0000536739 ASHTEAD GRP PLC LS-,10 0.363 EUR FQV XFRA US84863T1060 SPOK HLDGS INC. DL-,0001 0.112 EUR 7DB XFRA US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 0.168 EUR 4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01 0.152 EUR 6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01 0.067 EUR NQ6D XFRA DE000A14N8N4 KJL CAPITAL ABS.RTRN IUII 0.350 EUR 2CU XFRA US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 0.224 EUR FGEQ XFRA IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.031 EUR FUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.028 EUR 1HW XFRA US4198791018 HAWAIIAN HOLDINGS DL-,01 0.107 EUR WEA XFRA US9576381092 WESTERN ALLIANCE BANC. 0.224 EUR 0H5 XFRA US40416E1038 HCI GROUP INC. DL O.N. 0.358 EUR RYS1 XFRA GB00B7T77214 ROYAL BK SCOTLD GRP LS 1 0.152 EUR FBLM XFRA GB00BD0CWJ91 FIH GROUP PLC LS -,10 0.036 EUR 2I5 XFRA GB00BYXJC278 IBSTOCK PLC LS -,01 0.089 EUR 3E4 XFRA CA2929491041 ENGHOUSE SYSTEMS LTD. 0.074 EUR AP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 0.537 EUR TE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.286 EUR