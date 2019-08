FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST A90A XFRA US05367G1004 AVIANKA HLDGS SPON.ADR 1 0.035 EUR HO9 XFRA US4042511000 HNI CORP. DL 1 0.272 EUR PESA XFRA US7050151056 PEARSON PLC ADR/1 LS-,25 0.065 EUR SDP XFRA US8660821005 SUMMIT HOTEL PROP. DL-,01 0.160 EUR NGLD XFRA US03485P3001 ANGLO AMERICAN SP.ADR 1/2 0.276 EUR LYU XFRA GB0004281639 IOMART GROUP PLC LS-,01 0.054 EUR 2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.294 EUR 1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 0.071 EUR T3V2 XFRA GB00BF8Q6K64 STD.LIFE AB.LS-,139682539 0.079 EUR UKYE XFRA LU1565283667 ARDAGH GROUP E01 0.125 EUR 21W XFRA GB00B41H7391 NORTHGATE PLC LS-,50 0.130 EUR AIV1 XFRA US03748R7540 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.348 EUR YJEB XFRA US21870U5020 CORENERGY INFR.TR. NEW 0.669 EUR EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.018 EUR CXWV XFRA DE000A1110J4 BRW BALANCE.RETURN PLUS V 3.250 EUR NF4 XFRA DE000A1MME74 NETFONDS AG VNA O.N. 0.150 EUR 1BF XFRA GB00BGXQNP29 PHOENIX GRP HLDGS LS-,10 0.252 EUR