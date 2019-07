Finanztrends Video zu Grammer



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000HSH5XA3 HCOB MZC 2 16/26 0.000 % S3EA XFRA DE0009802306 SEB IMMOINVEST P 0.830 EUR UO1H XFRA DE0009797779 POSTBK.BEST INVEST WACHS. 0.200 EUR WC3 XFRA US9426222009 WATSCO INC. A DL-,50 1.419 EUR ANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.155 EUR RP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.310 EUR O5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.195 EUR ID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.444 EUR BMI XFRA US0556301077 BP PRUDHOE BAY ROLTY UBI 0.489 EUR XFRA DE000HLB2F49 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/15 0.001 % F6H XFRA HK0000077468 FAR EAST HORIZON 0.034 EUR AOMD XFRA FR0010220475 ALSTOM S.A. INH. EO 7 5.500 EUR GU5 XFRA CNE100000387 GUANG.BAIY.PHAR.HO.H YC 1 0.055 EUR EXX7 XFRA DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.135 EUR ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.519 EUR EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.472 EUR NUC XFRA DE0006789605 NUCLETRON ELECTRONIC 0.300 EUR ALG XFRA DE0006569403 ALBIS LEASING AG O.N. 0.060 EUR EXX2 XFRA DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.209 EUR EXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.375 EUR GMM XFRA DE0005895403 GRAMMER AG O.N. 0.750 EUR E4C XFRA DE0005854343 ECOTEL COMMUNICATION AG 0.130 EUR VVV3 XFRA DE0005408686 OEKOWORLD AG VZNA O.N. 0.400 EUR EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.550 EUR EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.719 EUR EXSB XFRA DE0002635273 ISHARES DIVDAX UCITS ETF 0.422 EUR EI7Y XFRA XS0222844952 EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR 0.000 % ORG XFRA BMG2108V1019 CHINA ORIENTAL GRP HD-,10 0.020 EUR EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.213 EUR EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 1.207 EUR EXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 1.768 EUR EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.576 EUR EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.175 EUR EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.105 EUR EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.470 EUR